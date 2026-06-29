Gỡ “nút thắt của nút thắt”

Điểm nghẽn trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường và công tác giải phóng mặt bằng được nhiều người ví là “nút thắt của nút thắt” làm kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.

Những tồn tại này đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu phải tháo gỡ khẩn trương trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Tài nguyên và Môi trường mới đây.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Nổi lên là công tác xác định giá đất còn gặp nhiều khó khăn; việc giải quyết một số hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng còn chậm. Nhất là vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một số khâu, một số thời điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển. Cùng với đó, tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm khách quan, sát thực tế, đúng quy định pháp luật. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Với công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Những câu chuyện bức xúc liên quan đến các lĩnh vực được cho là có nhiều phức tạp và nhạy cảm này đã diễn ra nhiều năm. Trong số kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thời gian qua, phần lớn đề nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, công tác giải phóng mặt bằng. Tình trạng ô nhiễm môi trường, khan hiếm cát xây dựng, những bất cập liên quan đến việc khai thác khoáng sản cũng là vấn đề được kiến nghị rất nhiều trong các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực diện vào nút thắt tồn tại nhiều năm, đúng với nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Và để có thể sớm gỡ nút thắt, khơi thông điểm nghẽn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đưa ra yêu cầu đó là: Ngành nông nghiệp và môi trường phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt là phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng lĩnh vực, từng đơn vị với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cán bộ là gốc rễ của mọi công việc. Một khi có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ. Và khi cán bộ dũng cảm, liêm chính, có chuyên môn cao, thì có là “nút thắt của nút thắt” đi chăng nữa, cũng có thể tháo gỡ.

Thái Minh