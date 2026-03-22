Kiev mở đợt không kích UAV lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào Nga

Ngày 21/3, xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi hai bên gia tăng các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trên diện rộng, gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực.

Tin liên quan: Ukraine thực hiện đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Moscow

Ảnh: Moscow Times.

Ukraine đã triển khai hơn 280 thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực tại Nga. Đây là một trong những đợt tấn công có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 283 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian từ 23h ngày 20/3 đến 7h ngày 21/3 (giờ Moskva). Vùng Rostov ghi nhận khoảng 90 UAV bị đánh chặn, trong khi Thị trưởng Moskva thông tin 27 UAV hướng về thủ đô đã bị ngăn chặn.

Tại vùng Saratov, một vụ tấn công bằng UAV khiến 2 người bị thương và gây hư hại một số công trình dân sự. Các thông tin ban đầu cho thấy nhiều địa phương khác cũng ghi nhận hoạt động của UAV trong cùng thời điểm.

Phía Ukraine chưa công bố chi tiết cụ thể về đợt tấn công, song trước đó cho biết các hoạt động sử dụng UAV thường nhằm vào những mục tiêu liên quan đến hạ tầng quân sự và năng lượng, trong bối cảnh giao tranh kéo dài.

Ở chiều ngược lại, giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Nga tiếp tục gây thiệt hại tại một số khu vực. Chính quyền vùng Zaporizhzhia xác nhận một vụ tấn công ngày 21/3 khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời làm bị thương một số người, trong đó có trẻ em, và gây hư hại nhà ở dân sự.

Nga cũng thực hiện cuộc tấn công bằng UAV gây thiệt hại một số khu vực tại Ukraine.

Tại vùng Chernihiv, khu vực giáp biên giới Belarus và Nga, một cuộc tấn công bằng UAV đã khiến diện rộng bị gián đoạn điện. Lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp khắc phục nhằm sớm khôi phục nguồn cung.

Diễn biến trên cho thấy cường độ các hoạt động sử dụng UAV trong xung đột Nga–Ukraine tiếp tục gia tăng trên nhiều địa bàn. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài.

Thanh Giang

Nguồn: Moscow Times, Reuters, Tass.