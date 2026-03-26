Nga: Không gian vũ trụ đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/3 đã đưa ra cảnh báo về việc nguy cơ không gian vũ trụ trở thành một đấu trường đối đầu quân sự đang tiếp tục gia tăng.

Nga cho rằng, nguy cơ không gian vũ trụ trở thành một đấu trường đối đầu quân sự tiếp tục gia tăng. Ảnh: ARS Technica.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về các phát biểu của quan chức Mỹ liên quan đến chính sách không gian, bà Zakharova cho rằng các chính sách của Mỹ trong lĩnh vực thăm dò và an ninh không gian gần đây ngày càng trở nên mang tính đối đầu. Bà nói: “Các quan chức tại Washington công khai tuyên bố ý định đảm bảo sự thống trị bằng sức mạnh của họ trong không gian gần Trái Đất”, đồng thời nhấn mạnh rằng “tất cả những điều này khẳng định tính xác đáng trong các đánh giá của chúng tôi về tình hình an ninh không gian đang xấu đi nhanh chóng và nguy cơ ngày càng tăng về việc không gian trở thành một đấu trường đối đầu quân sự.”

Bà Zakharova lưu ý rằng, phía Nga khẳng định bất kỳ xung đột vũ trang nào trong không gian cũng sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với tính bền vững của các hoạt động không gian của tất cả các quốc gia cũng như triển vọng thăm dò vũ trụ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng trong bối cảnh hiện nay, các sáng kiến nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian là cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt cần xây dựng một công cụ pháp lý quốc tế mang tính ràng buộc về vấn đề này. Cũng theo bà Zakharova, có thể dựa trên dự thảo hiệp ước Nga - Trung nhằm cấm triển khai vũ khí trong không gian và việc sử dụng vũ lực đối với các đối tượng ngoài không gian.

Ngày 10/6/2014, Trung Quốc và Nga đã cùng đệ trình bản dự thảo cập nhật của “Hiệp ước về ngăn chặn việc triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với các đối tượng ngoài không gian” lên phiên họp toàn thể do Liên Hợp Quốc bảo trợ của Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva, đề xuất đàm phán một công cụ pháp lý quốc tế mới nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang và việc vũ khí hóa không gian vũ trụ.

Nga vừa phóng loạt vệ tinh quỹ đạo thấp đầu tiên, dự kiến sẽ tạo thành một chòm vệ tinh internet quy mô lớn trong khuôn khổ dự án nhằm cạnh tranh với Starlink của SpaceX. Ảnh: Bureau 1440.

Trước đó, trong một phát biểu đưa ra hồi tháng 2, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định rằng Mỹ phải thiết lập sự thống trị của mình trong không gian. Trong một bài phát biểu tại Mũi Canaveral, bang Florida hôm 2/2, ông Hegseth nói: “Chúng ta cần thống trị không gian. Chúng ta sẽ phát huy sự thống trị của Mỹ trong không gian.” Ông Hegseth lập luận cho mục tiêu này bằng cách cho rằng “ai kiểm soát được vị trí cao sẽ kiểm soát được trận chiến.”

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua