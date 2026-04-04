Nga: EU có thể trở thành mối đe dọa quân sự lớn hơn NATO

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa cảnh báo rằng kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh xuất hiện những chia rẽ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể khiến liên minh này trở thành mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với Nga so với khối quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 3/4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng những rạn nứt trong liên minh NATO đang ngày càng bộc lộ rõ và mặc dù các cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng rút khỏi liên minh này do thiếu sự ủng hộ của châu Âu trong vấn đề Iran là không cao, nhưng các bất đồng hiện nay đang tạo động lực để EU đẩy nhanh tiến trình xây dựng một cấu phần quân sự độc lập, qua đó có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực.

Ông Medvedev cảnh báo EU không còn chỉ là một liên minh kinh tế mà có thể nhanh chóng chuyển hóa thành một liên minh quân sự hoàn chỉnh với lập trường không thuận lợi đối với Nga, thậm chí trong một số khía cạnh còn đáng lo ngại hơn NATO. Theo ông, Moscow cần chủ động ứng phó với xu hướng mở rộng của EU, thay vì duy trì cách tiếp cận thụ động.

Trong nhiều năm, Moscow chủ yếu coi EU là một thực thể kinh tế với vai trò quân sự hạn chế, đồng thời đối trọng với Liên minh kinh tế Á-Âu, khác với NATO, vốn được xem là mối quan ngại an ninh trực tiếp đối với Nga khi khối quân sự này mở rộng.

Năm ngoái, EU công bố kế hoạch phân bổ khoảng 800 tỷ euro (923 tỷ USD) đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh, cho rằng đây là cần thiết để chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga. Tuy nhiên, sáng kiến này đang đối mặt với nhiều thách thức do áp lực kinh tế và bất đồng nội bộ liên quan đến phân bổ hợp đồng quốc phòng giữa các quốc gia thành viên.

EU đặt mục tiêu đến năm 2030, 55% các mua sắm quân sự sẽ được sản xuất tại các nhà máy châu Âu, trong khi tỉ lệ mua sắm chung sẽ đạt 40% vào năm 2027. Ảnh: Politico.

Phía Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công các nước NATO hoặc EU, cho rằng những cáo buộc như vậy được sử dụng để biện minh cho việc gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Những điều chỉnh trong chính sách của EU cũng góp phần củng cố đánh giá của Nga rằng khối này đang dần trở thành một thách thức chiến lược trong dài hạn.

Thúy Hà

Nguồn: RT