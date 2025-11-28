Nga đóng cửa Lãnh sự quán Ba Lan tại Siberia, căng thẳng ngoại giao leo thang

Quan hệ Nga - Ba Lan tiếp tục rơi vào căng thẳng nghiêm trọng sau chuỗi động thái “ăn miếng trả miếng” liên quan đến ngoại giao và an ninh khu vực. Ngày 27/11, Moscow tuyên bố sẽ đóng cửa Lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Irkutsk, Siberia, có hiệu lực từ ngày 30/12/2025. Đây được xem là hành động trả đũa trực tiếp sau khi Warsaw tuần trước đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Gdansk, cáo buộc Moscow dàn dựng một vụ phá hoại tuyến đường sắt ở Ba Lan.

Nga sẽ đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Siberia như một động thái trả đũa. Ảnh: TRT World.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích quyết định của Ba Lan là “thù địch trắng trợn và phi lý”, đồng thời nhấn mạnh việc Warsaw cắt giảm sự hiện diện ngoại giao của Nga là minh chứng cho thái độ “bài Nga” kéo dài. Trước đó, hai nước đã liên tiếp đóng cửa các lãnh sự quán tại các thành phố chiến lược: Ba Lan đóng cửa cơ quan Nga ở Poznan và Krakow, trong khi Nga đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Saint Petersburg và Kaliningrad. Quyết định mới nhất đồng nghĩa rằng mỗi nước chỉ còn duy nhất một đại sứ quán tại thủ đô của nhau.

Lãnh sự quán Ba Lan tại Irkutsk vốn là cơ quan duy nhất của Ba Lan tại Siberia và trước khi bị đóng cửa chỉ còn 3 nhân viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Maciej Wewior, gọi quyết định của Nga là “vô căn cứ” và khẳng định Warsaw không tham gia hay hỗ trợ bất kỳ hành vi khủng bố hay phá hoại nào trên lãnh thổ Nga.

Bối cảnh căng thẳng hiện nay không thể tách rời xung đột Nga – Ukraine, vốn đã làm xói mòn nghiêm trọng mối quan hệ giữa Moscow và Warsaw. Ba Lan trở thành trung tâm vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Kyiv và tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Ukraine, điều này khiến Moscow coi Warsaw là một đối trọng chiến lược, đồng thời là “cửa ngõ tác động chính trị” vào khu vực Đông Âu.

Nga đóng cửa Lãnh sự quán Ba Lan tại Siberia. Ảnh: BSS News.

Hành động đóng cửa Lãnh sự quán Ba Lan tại Siberia không chỉ mang tính trả đũa, mà còn là thông điệp ngoại giao cứng rắn của Nga về việc kiểm soát ảnh hưởng nước ngoài trong khu vực, thể hiện quan điểm mạnh mẽ về chủ quyền và an ninh quốc gia. Các nhà phân tích nhận định, động thái này có thể làm leo thang căng thẳng ngoại giao châu Âu – Nga, đồng thời tác động tới các kênh thương mại và hợp tác địa chính trị trong dài hạn. Việc hai bên duy trì cơ quan ngoại giao tối thiểu, chỉ còn đại sứ quán tại thủ đô, cũng cho thấy triển vọng cải thiện quan hệ song phương trong ngắn hạn là rất thấp.

Thu Uyên

Nguồn: Notes from poland, TRT World