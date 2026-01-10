Mercosur, EU sắp ký hiệp định thương mại lịch sử, chấm dứt hơn hai thập kỷ thương lượng

Khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ký kết hiệp định thương mại tự do vào ngày 17/1 tại Paraguay, đánh dấu bước tiến quan trọng sau hơn hai thập kỷ thương lượng kéo dài giữa hai bên.

Các nước EU thông qua hiệp định thương mại tự do với khối Mercosur của Nam Mỹ. Ảnh: Nexta

Bộ Ngoại giao Argentina ngày 10/1 cho biết khối Mercosur sẽ ký hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 17/1 tại Paraguay, chấm dứt quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm giữa hai bên.

Trong thông cáo, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Pablo Quirno khẳng định đây là “thỏa thuận mang tính lịch sử và tham vọng nhất” giữa Mercosur và EU, đạt được sau nhiều thập kỷ thương lượng. Ông cho biết Hội đồng châu Âu đã chính thức cho phép ký kết hiệp định.

Theo ông Quirno, thỏa thuận sẽ mang lại “nhiều thương mại hơn, nhiều đầu tư hơn và nhiều việc làm hơn”, đồng thời giúp Argentina và các nước Mercosur được tiếp cận ưu đãi với thị trường EU – nền kinh tế lớn thứ ba thế giới với khoảng 450 triệu dân, chiếm gần 15% GDP toàn cầu.

EU dự kiến xóa bỏ thuế quan đối với 92% kim ngạch xuất khẩu của Mercosur, đồng thời cấp quyền tiếp cận ưu đãi cho thêm 7,5%, qua đó mang lại lợi ích cho khoảng 99% hàng nông sản của khối Nam Mỹ.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các tàu và container tại Cảng Santos, ở Santos, Brazil, ngày 3 tháng 4 năm 2025. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, các quốc gia thành viên EU đã đạt được sự ủng hộ theo cơ chế “đa số đủ điều kiện” đối với hiệp định thương mại tự do với Mercosur, tạo cơ sở chính trị để EU tiến hành ký kết chính thức. Một số nước như Pháp, Ba Lan, Áo, Ireland và Hungary bày tỏ quan điểm phản đối, trong khi Bỉ bỏ phiếu trắng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thỏa thuận, nhấn mạnh rằng “quan hệ đối tác tạo ra thịnh vượng và sự cởi mở thúc đẩy tiến bộ”. Bà cho biết EU đã bổ sung các cơ chế bảo vệ thị trường nông nghiệp nhằm ứng phó với nguy cơ gia tăng nhập khẩu từ Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay, qua đó bảo vệ lợi ích của nông dân châu Âu.

Hiệp định EU–Mercosur được kỳ vọng sẽ hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, bao phủ khoảng 700 triệu người tiêu dùng. Từ góc độ của EU, thỏa thuận này được xem là một bước đi chiến lược trong bối cảnh ảnh hưởng thương mại của Trung Quốc tại Mỹ Latinh gia tăng và môi trường thương mại toàn cầu đối mặt nhiều biến động.

Sau khi được ký kết, hiệp định sẽ cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Một số nội dung vượt ra ngoài phạm vi chính sách thương mại cũng sẽ phải được thông qua tại nghị viện các quốc gia thành viên EU.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Xinhua, Politico