Anh chi 270 triệu USD cho khả năng triển khai quân đến Ukraine

Anh cho biết sẽ phân bổ gần 270 triệu USD chuẩn bị cho khả năng triển khai quân đội đến Ukraine, sau khi cam kết cử binh lính tham gia lực lượng đa quốc gia tại nước này trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Quân đội Anh sẽ tham gia vào “Lực lượng đa quốc gia” tại Ukraine. Ảnh: PA.

Bất chấp việc Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép binh lính phương Tây đóng quân tại Ukraine và cảnh báo rằng sẽ coi quân đội nước ngoài là mục tiêu hợp pháp, trong một tuyên bố đưa ra hôm 9/1 nhân chuyến thăm Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết số tiền 270 triệu USD sẽ được đầu tư vào các đơn vị dự kiến ​​sẽ trở thành một phần của lực lượng đa quốc gia nhằm cung cấp “đảm bảo an ninh lâu dài” cho Ukraine. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để trang bị cho binh lính Anh thích nghi với điều kiện chiến đấu hiện đại. Cụ thể, kế hoạch bao gồm việc hiện đại hóa phương tiện, nâng cấp hệ thống liên lạc và triển khai các biện pháp bảo vệ chống lại máy bay không người lái.

Ông Healey nói: “Chúng tôi đang tăng cường đầu tư vào công tác chuẩn bị sau thông báo của thủ tướng trong tuần này, đảm bảo Lực lượng vũ trang Anh sẵn sàng triển khai và lãnh đạo Lực lượng đa quốc gia tại Ukraine, bởi vì một Ukraine an toàn đồng nghĩa với một nước Anh an toàn”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmigal cho biết sau cuộc gặp rằng, Anh sẽ bắt đầu sản xuất 1.000 máy bay không người lái đánh chặn Octopus mỗi tháng vào tháng Hai và bàn giao số máy bay này cho Ukraine.

Mặc dù tiếp tục ủng hộ viện trợ quân sự, song một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức và Italia đã từ chối đưa quân đến Ukraine. Hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Hungary và Slovakia từ chối gửi vũ khí cho Kiev, thay vào đó kêu gọi phương Tây tập trung vào giải pháp ngoại giao. Mỹ, quốc gia đang nỗ lực làm trung gian hòa giải một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine cũng loại trừ việc gửi binh lính Mỹ đến Ukraine.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này, ngày 8/1, nhắc lại rằng Moscow sẽ coi “việc đóng quân của các đơn vị quân sự, địa điểm, kho chứa và các cơ sở hạ tầng phương Tây khác ở Ukraine là sự can thiệp của nước ngoài gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga”.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/RT