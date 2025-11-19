Căng thẳng Nga-NATO leo thang sau vụ phá hoại đường sắt ở Ba Lan

Nga đã vừa bác bỏ cáo buộc của Ba Lan cho rằng, các cơ quan tình báo Moscow đứng sau vụ phá hoại tuyến đường sắt then chốt phục vụ vận chuyển viện trợ tới Ukraine. Vụ việc làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ gia tăng đối đầu giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các quốc gia châu Âu nghi ngờ Nga có liên quan đến nhiều âm mưu phá hoại trên khắp lục địa. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/11, trong cuộc phỏng vấn với kênh Russia-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng trước cáo buộc của Ba Lan về các vụ phá hoại đường sắt gần đây. Ông Peskov nhận định sẽ “rất lạ” nếu Nga không bị quy trách nhiệm đầu tiên trong các vụ việc này. Ông cũng nhận định rằng tại Ba Lan, dường như mọi người đang cố “chạy trước đoàn tàu châu Âu” trong việc đổ lỗi cho Moscow, trong bối cảnh “chủ nghĩa bài Nga đang lan rộng” ở nước này.

Trong tuyên bố gửi Newsweek, Đại biện Nga tại Ba Lan Andrei Ordash cũng cho rằng những cáo buộc từ phía Warsaw là “vô lý”, nhằm “kích động tâm lý bài Nga và tạo ra bầu không khí hoảng loạn chiến tranh”. đồng thời khẳng định Nga “có những ưu tiên quan trọng hơn nhiều” so với việc tiến hành “các hành động thù địch không cần thiết nhằm vào Ba Lan”.

Trước đó cũng trong ngày 18/11, trong một bài phát biểu trước Quốc hội Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk mô tả vụ việc xảy ra ngày 16/11 là “hành động phá hoại chưa từng có” nhắm vào công dân Ba Lan. Một vụ nổ đã làm hư hại tuyến đường sắt từ thủ đô Warsaw đến Lublin, trong khi khu vực khác trên tuyến cũng bị phá hoại. Không có thương vong, nhưng các đoàn tàu chở khách buộc phải dừng hoạt động.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thị sát hiện trường vụ nổ trên tuyến đường sắt Warsaw-Lublin tại Mika, Ba Lan, ngày 17/11/2025. Ảnh: Getty.

Ông Tusk cho biết hai nghi phạm bị tình nghi làm việc cho tình báo Nga là công dân Ukraine và đã trốn sang Belarus sau vụ tấn công. Theo ông, tuyến đường bị nhắm tới “có ý nghĩa sống còn” đối với việc vận chuyển viện trợ phương Tây cho Ukraine. Giới chức an ninh Ba Lan khẳng định “mọi dấu hiệu” đều cho thấy vụ đánh bom được chỉ đạo bởi cơ quan mật vụ Nga.

Ba Lan thời gian qua nhiều lần cáo buộc Nga tiến hành các hoạt động “chiến tranh hỗn hợp” nhằm vào nước này, từ tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng cho tới tuyên truyền sai lệch. Warsaw từng kích hoạt Điều 4 NATO sau cáo buộc Nga vi phạm nghiêm trọng không phận và cũng quy trách nhiệm cho Moscow trong vụ cháy trung tâm thương mại lớn năm 2024. Moscow bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, trong khi NATO cảnh báo nguy cơ va chạm trực tiếp giữa hai bên tiếp tục gia tăng sau gần ba năm chiến sự tại Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Newsweek, Euronews.