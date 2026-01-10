Tổng thống Mỹ mong chờ gặp người đồng cấp Colombia, lạc quan về triển vọng quan hệ song phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng vào tuần đầu tiên của tháng 2 tới, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ song phương giữa Washington và Bogota.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng vào tuần đầu tiên của tháng 2 tới. Ảnh: Roya News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 cho biết, ông mong chờ cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng vào tuần đầu tiên của tháng 2 và bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp sẽ mang lại “kết quả rất tốt” cho cả hai nước. Ông cũng nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ trong việc ngăn chặn cocaine và các loại ma túy khác xâm nhập vào lãnh thổ nước này.

Hiện, Phía Colombia chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh đối thoại với Mỹ, bất chấp những phát ngôn và động thái quân sự gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào khu vực Nam Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera tại thủ đô Bogota ngày 9/1, Tổng thống Petro cho biết chính phủ Colombia mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, đồng thời tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều ngày hai bên có những “trao đổi” ngôn từ cứng rắn. Theo ông, đối thoại và hợp tác vẫn là con đường cần thiết để tránh nguy cơ bất ổn mới trong khu vực.

Căng thẳng Mỹ - Colombia leo thang sau khi quân đội Mỹ, ngày 3/1, tiến hành chiến dịch tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng mở chiến dịch nhằm vào Colombia “nghe có vẻ hợp lý”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro liên quan đến vấn đề ma túy. Đáp lại, Tổng thống Petro yêu cầu ông Trump “ngừng vu khống” và cho rằng chiến dịch của Mỹ tại Venezuela không có cơ sở pháp lý.

Tình hình phần nào hạ nhiệt sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đêm 7/1, song Tổng thống Petro cảnh báo khả năng Mỹ có hành động quân sự với Colombia vẫn là “mối đe dọa thật sự”. Dù là đồng minh quân sự và kinh tế quan trọng, quan hệ Mỹ- Colombia gần đây căng thẳng do bất đồng về thuế quan và chính sách di cư kể từ khi Tổng thống Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AFP, The Hill