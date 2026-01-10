Mỹ hủy bỏ kế hoạch áp đặt hạn chế với UAV của Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo hủy bỏ kế hoạch áp đặt các hạn chế đối với máy bay không người lái của Trung Quốc, vốn ban đầu được đề xuất để giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia. Động thái này được cho là nhằm tránh gia tăng căng thẳng trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa xuân này.

Mỹ hủy bỏ kế hoạch hạn chế đối với máy bay không người lái của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Thông báo được đưa ra vài tuần sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) tuyên bố cấm nhập khẩu các mẫu máy bay không người lái mới sản xuất ở nước ngoài và các linh kiện quan trọng, tiếp nối các tuyên bố tương tự từ Bộ Thương mại Mỹ vào mùa thu năm ngoái.

Các hạn chế ​​được nêu trong danh sách được cho là chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, quốc gia chiếm từ 70 đến 90% thị trường máy bay không người lái thương mại toàn cầu và sẽ làm giảm doanh số bán hàng của các nhà sản xuất máy bay không người lái hàng đầu Trung Quốc như DJI và Autel, cả hai đều có trụ sở tại Thâm Quyến.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng và Bộ Thương mại được cho là đã có các cuộc họp về lệnh cấm máy bay không người lái cho đến ngày 19/12/2025 và trước đó đã gặp gỡ các quan chức của DJI vào ngày 11/12/2025. DJI được cho là đã lập luận rằng việc áp đặt các hạn chế toàn diện đối với máy bay không người lái sản xuất tại Trung Quốc là “không cần thiết, sai lầm về mặt khái niệm và sẽ cực kỳ có hại cho các bên liên quan của Mỹ”.

Động thái này diễn ra khi Washington đã thực hiện các bước đi nhằm tránh leo thang căng thẳng với Bắc Kinh sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump tại Busan (Hàn Quốc) vào cuối tháng 10 và trước cuộc gặp tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 tới. Ảnh: Getty.

Hôm 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã xác nhận kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 4. Ông nói: "Tôi rất hòa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4".

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể có bốn cuộc gặp trong năm 2026. Ngoài hai chuyến thăm cấp nhà nước, hai nhà lãnh đạo có thể có các cuộc đàm phán bên lề các sự kiện Nhóm G20 ở Doral, Florida, và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/SCMP