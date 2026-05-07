Nga diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Nga đã diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử Kura ở vùng Kamchatka, trong bối cảnh Moscow chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động răn đe chiến lược.

Nga đã diễn tập phóng thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Kyiv Post.

Theo thông báo của cơ quan Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga tại Kamchatka, các cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 6-5 và dự kiến kéo dài đến ngày 10-5. Nhà chức trách yêu cầu người dân không tiếp cận khu vực thao trường và các vùng lân cận trong suốt thời gian diễn ra hoạt động quân sự.

Thông báo nêu rõ, tất cả sự hiện diện và di chuyển của con người, phương tiện và thiết bị đều bị cấm”.

Theo truyền thông quốc tế, bãi thử Kura nằm cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 500 km về phía bắc và là một trong những trung tâm thử nghiệm chiến lược quan trọng nhất của Nga. Khu vực này được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa phóng từ tàu ngầm và các hệ thống vũ khí chiến lược khác có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Những năm gần đây, bãi thử Kura thường xuyên được sử dụng để kiểm tra các hệ thống chiến lược hiện đại như tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm, loại chính thức được đưa vào biên chế năm 2024.

Bãi thử Kura là một trong những trung tâm thử nghiệm chiến lược quan trọng nhất của Nga. Ảnh: Militarny.

Ngoài vai trò thử nghiệm quân sự, khu vực này cũng được sử dụng trong một số chương trình không gian, bao gồm các vụ phóng tên lửa Angara từ căn cứ Plesetsk.

Các hoạt động quân sự mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan vấn đề hạt nhân.

Hồi cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các cơ quan quốc phòng, an ninh và ngoại giao chuẩn bị phương án cho khả năng nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, lần đầu tiên kể từ năm 1990. Theo Điện Kremlin, động thái này được đưa ra sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Washington xem xét nối lại các chương trình thử nghiệm hạt nhân.

Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn tuân thủ Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT), song nhấn mạnh Moscow sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước khác nối lại thử nghiệm.

Thu Uyên

Nguồn: Kyiv Post