Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nga diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nga đã diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử Kura ở vùng Kamchatka, trong bối cảnh Moscow chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động răn đe chiến lược.

Nga diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Nga đã diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử Kura ở vùng Kamchatka, trong bối cảnh Moscow chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động răn đe chiến lược.

Nga diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Nga đã diễn tập phóng thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Kyiv Post.

Theo thông báo của cơ quan Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga tại Kamchatka, các cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 6-5 và dự kiến kéo dài đến ngày 10-5. Nhà chức trách yêu cầu người dân không tiếp cận khu vực thao trường và các vùng lân cận trong suốt thời gian diễn ra hoạt động quân sự.

Thông báo nêu rõ, tất cả sự hiện diện và di chuyển của con người, phương tiện và thiết bị đều bị cấm”.

Theo truyền thông quốc tế, bãi thử Kura nằm cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 500 km về phía bắc và là một trong những trung tâm thử nghiệm chiến lược quan trọng nhất của Nga. Khu vực này được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa phóng từ tàu ngầm và các hệ thống vũ khí chiến lược khác có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Những năm gần đây, bãi thử Kura thường xuyên được sử dụng để kiểm tra các hệ thống chiến lược hiện đại như tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm, loại chính thức được đưa vào biên chế năm 2024.

Nga diễn tập phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Bãi thử Kura là một trong những trung tâm thử nghiệm chiến lược quan trọng nhất của Nga. Ảnh: Militarny.

Ngoài vai trò thử nghiệm quân sự, khu vực này cũng được sử dụng trong một số chương trình không gian, bao gồm các vụ phóng tên lửa Angara từ căn cứ Plesetsk.

Các hoạt động quân sự mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan vấn đề hạt nhân.

Hồi cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các cơ quan quốc phòng, an ninh và ngoại giao chuẩn bị phương án cho khả năng nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, lần đầu tiên kể từ năm 1990. Theo Điện Kremlin, động thái này được đưa ra sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Washington xem xét nối lại các chương trình thử nghiệm hạt nhân.

Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn tuân thủ Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT), song nhấn mạnh Moscow sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước khác nối lại thử nghiệm.

Thu Uyên

Nguồn: Kyiv Post

Từ khóa:

#Đầu đạn hạt nhân #Thử tên lửa #Bộ Tình trạng khẩn cấp #Tổng thống nga vladimir putin #Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa #Tổng thống mỹ donald trump #Tổng thống Putin #Ngày chiến thắng #Điện Kremlin #Diễn tập

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

WHO: Nguy cơ bùng phát virus Hanta hiện ở mức thấp

WHO: Nguy cơ bùng phát virus Hanta hiện ở mức thấp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định nguy cơ bùng phát dịch diện rộng từ ổ lây nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Hondius hiện ở mức thấp, đồng thời khẳng định tình hình này khác biệt đáng kể so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Đức: Thế giới đang đối diện một “bước ngoặt mang tính lịch sử”

Thủ tướng Đức: Thế giới đang đối diện một “bước ngoặt mang tính lịch sử”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giữa lúc xung đột địa chính trị và khủng hoảng cấu trúc đồng thời gây sức ép lên châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng thế giới đang bước vào một “bước ngoặt lịch sử”, đồng thời kêu gọi châu Âu đẩy nhanh cải cách để thích ứng với trật tự...
Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 353.000 tỷ USD

Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 353.000 tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Viện Tài chính Quốc tế (IIF) vừa công bố báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu cho biết tổng nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ USD vào cuối quý I/2026, trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế bắt đầu có dấu hiệu đa dạng hóa danh mục, giảm phụ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh