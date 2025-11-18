Nga đáp trả tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức về nguy cơ xung đột Nga - NATO

Bình luận về tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng một cuộc xung đột giữa Nga và NATO có thể xảy ra trước năm 2029, người phát ngôn Điện Kremlincảnh báo những phát biểu này không giúp cải thiện tình hình và có thể thúc đẩy Nga thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Kremlin.ru.

Trả lời báo giới ngày 17/11, ông Peskov nhấn mạnh: “Tại các quốc gia châu Âu ngày càng xuất hiện nhiều luận điệu mang tính quân sự và ủng hộ chiến tranh... Không có bất kỳ ai ở Nga ủng hộ bất kỳ cuộc đối đầu nào với NATO, nhưng chúng tôi bắt buộc phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh và lợi ích của mình”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga chưa bao giờ di chuyển hạ tầng quân sự về phía NATO, mà quá trình này luôn diễn ra theo chiều ngược lại.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius về khả năng xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và NATO. Bà nhấn mạnh rằng những phát biểu như vậy đã làm rõ ai mới là bên gây hấn thực sự, đồng thời tố cáo các nước châu Âu đang ngày càng tăng cường các hành động tuyên truyền chống lại Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong một cuộc phỏng vấn với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung ngày 15/11 cảnh báo nguy cơ xung đột giữa NATO với Nga đang gia tăng đáng kể. Ảnh: X.com.

Phản ứng của Moscow được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong một cuộc phỏng vấn với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung đã cảnh báo nguy cơ xung đột giữa NATO với Nga đang gia tăng đáng kể. Theo ông, trước đây thời điểm có thể xảy ra xung đột được ước tính là năm 2029, song hiện nay một số chuyên gia không loại trừ khả năng xung đột trực tiếp có thể nổ ra ngay từ năm 2028. Thậm chí, một số nhà quân sự nhận định mùa hè vừa qua có thể là “mùa hè hòa bình cuối cùng”. Ông Pistorius cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực trang bị cho lực lượng vũ trang NATO nhằm chuẩn bị đối phó với các thách thức từ Nga.

Ngọc Liên

Nguồn: TASS/ KP.RU.