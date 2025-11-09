Nga chuẩn bị các phương án nối lại thử vũ khí hạt nhân theo chỉ thị của Tổng thống Putin

Mới đây, phát biểu tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết công tác chuẩn bị theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin về việc xây dựng các phương án cho khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân của Nga đang được triển khai.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.Ảnh: Reuters.

Ông Lavrov cho hay: "Liên quan đến chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5-11, chỉ thị này đã được thông qua để triển khai và đang được thực hiện. Công chúng sẽ được thông báo về kết quả".

Chỉ thị của ông Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân.

Bên cạnh đó, ông Lavrov thông tin, Nga chưa nhận được qua các kênh ngoại giao bất kỳ lời giải thích nào từ Washington liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Trump về việc nối lại các vụ thử hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga cho hay, hiện không rõ nhà lãnh đạo Mỹ đang nói về các cuộc thử nghiệm phương tiện mang vũ khí hạt nhân, hay về các cuộc thử nghiệm không gây ra phản ứng hạt nhân và không vi phạm các cam kết, hay là ý định thực sự nối lại các vụ thử hạt nhân trên thực địa. Theo ông Lavrov, những bình luận công khai từ các quan chức Mỹ cho thấy dường như ngay trong nội bộ họ cũng không có sự hiểu biết thống nhất về ý mà Tổng thống Trump muốn nói.

Nga chuẩn bị các phương án nối lại thử vũ khí hạt nhân. Ảnh minh hoa: Getty Images.

Tuần trước, ông Trump cho rằng Mỹ là “quốc gia duy nhất không tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Sau đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tiến hành các vụ nổ hạt nhân “bí mật”, điều mà cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều phủ nhận.

Điện Kremlin đã phản ứng trước diễn biến này bằng tuyên bố rằng, Nga sẽ “hành động tương ứng” nếu bất kỳ quốc gia nào từ bỏ lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân. Kremlin cũng cho rằng Moscow đang chờ đợi sự làm rõ từ Washington về vấn đề này.

Hiện tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, thu thập và phân tích toàn bộ thông tin cần thiết về kế hoạch của Mỹ để chuẩn bị cho một phản ứng phù hợp.

Thu uyên

Nguồn: Tass, Kyiv Independent