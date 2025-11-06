Nga xem xét khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân

Sau tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington có thể khởi động lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, ngày 5/11, trong cuộc họp với Hội đồng An ninh quốc gia Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị các cơ quan chức năng trình lên những đề xuất liên quan đến khả năng nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Vladimir Putin họp với Hội đồng An ninh quốc gia Nga ngày 5/11/2025. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Putin tái khẳng định lập trường rằng Moscow chỉ nối lại thử nghiệm nếu Mỹ thực sự tiến hành trước, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan “phân tích kỹ ý định của Washington và xây dựng đề xuất phối hợp về khả năng chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân”. Theo Tổng thống Nga, việc đánh giá toàn diện động thái của Mỹ là cần thiết để “đưa ra phản ứng phù hợp và kịp thời”.

Trong báo cáo trình lên Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cảnh báo rằng, việc Mỹ hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và khả năng tái khởi động thử nghiệm “đang làm gia tăng đáng kể mối đe dọa quân sự đối với Nga”. Ông đề xuất bắt đầu ngay các công tác chuẩn bị tại khu thử nghiệm Novaya Zemlya ở Bắc Cực, nơi Liên Xô từng tiến hành vụ thử hạt nhân cuối cùng năm 1990. Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cũng nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị cho một vụ thử có thể mất từ vài tháng đến vài năm, tùy theo quy mô, nên Nga “không thể chậm trễ nếu muốn đáp trả kịp thời các hành động của Mỹ”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cũng lên tiếng rằng Moscow “không thể xem nhẹ” các phát biểu của Tổng thống Trump.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump, trong chuyến công du Hàn Quốc hôm 30/10, ám chỉ rằng Mỹ có thể nối lại thử nghiệm hạt nhân “trên cơ sở bình đẳng với Nga và Trung Quốc”.

Ngày 30/10 trong một bài đăng trên mạng, Tổng thống Trump ám chỉ rằng Mỹ có thể nối lại thử nghiệm hạt nhân. Ảnh: Truth Social

Giới phân tích cảnh báo rằng nếu một trong hai cường quốc thực sự nối lại thử nghiệm, thế giới có thể đối mặt với một chu kỳ căng thẳng hạt nhân mới, với những hệ lụy sâu rộng đối với an ninh và trật tự quốc tế.

Vân Bình

Nguồn: AP New, CBS.