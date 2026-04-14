Nga cấp phép sử dụng lâm sàng vaccine điều trị ung thư đại trực tràng

Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) vừa chính thức cấp phép sử dụng lâm sàng vaccine mRNA cá nhân hóa mang tên Oncorna trong điều trị ung thư đại trực tràng. Bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm loại vaccine này vào ngày 13/4, đánh dấu bước tiến mới trong y học cá thể hóa tại Nga.

Oncorna là vaccine cá nhân hóa thứ hai được FMBA phê duyệt cho loại ung thư này, đồng thời là vaccine đầu tiên điều trị ung thư đại trực tràng được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn trong nước. Công nghệ của vaccine dựa trên các hạt nano lipid chứa RNA thông tin tổng hợp, có khả năng mã hóa các peptide tân sinh đặc hiệu với khối u riêng biệt của từng bệnh nhân. Khi được tiêm dưới da, vaccine kích hoạt hệ miễn dịch, giúp các tế bào miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Song song đó, FMBA cũng cập nhật tiến triển của vaccine peptide cá nhân hóa Oncopept. Bệnh nhân đầu tiên được tiêm từ ngày 31/3 cho thấy khả năng dung nạp tốt và đã hoàn thành liều thứ ba. Bệnh nhân thứ hai dự kiến sẽ bắt đầu điều trị vào ngày 20/4. Trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng, 24 bệnh nhân đã được lựa chọn để tham gia điều trị bằng loại vaccine này.

Theo quy trình, mỗi liều vaccine cá nhân hóa cần khoảng 49 ngày để sản xuất, trong đó tối thiểu 7 ngày dành cho kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Ngoài ra, FMBA cho biết đang tiến hành các thử nghiệm tiền lâm sàng đối với nhiều loại vaccine ung thư cá nhân hóa khác, bao gồm vaccine điều trị u nguyên bào thần kinh đệm và u hắc tố – những căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao.

Cùng thời điểm, Trung tâm Gamaleya của Nga cũng ghi nhận bước tiến với vaccine điều trị ung thư thử nghiệm Neooncovac. Một bệnh nhân nam 60 tuổi mắc ung thư hắc tố giai đoạn III đã được tiêm vaccine này. Theo Giám đốc trung tâm, ông Alexander Gintsburg, bệnh nhân chưa ghi nhận tác dụng phụ và sức khỏe ổn định sau tiêm. Vaccine được thiết kế dựa trên phân tích bộ gen khối u và mô lành, nhằm “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời hạn chế di căn. Liệu trình điều trị dự kiến gồm 8–9 mũi tiêm, mỗi mũi cách nhau 2–3 tuần. Kết quả ban đầu về hiệu quả miễn dịch có thể được đánh giá sau khoảng 3 tháng.

Những tiến triển này cho thấy Nga đang đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vaccine cá nhân hóa trong điều trị ung thư, mở ra kỳ vọng mới cho các bệnh nhân mắc những loại ung thư nguy hiểm.

Nguồn: TASS, Russia Today.