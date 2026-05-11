Nga cảnh báo về hoạt động sản xuất vũ khí cho Ukraine tại Đức

Ngày 10/5, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết, Moskva đang theo dõi hoạt động của các công ty Đức tham gia sản xuất vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa Berlin và Kiev tiếp tục được tăng cường.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev. Ảnh: X.com

Phát biểu với báo giới tại Berlin, ông Nechayev cho rằng, Nga đã ghi nhận những doanh nghiệp Đức tham gia sản xuất hoặc cung cấp vũ khí phục vụ quân đội Ukraine. Theo nhà ngoại giao Nga, các loại vũ khí này đang được sử dụng nhằm vào các mục tiêu của Nga.

Ông Nechayev nhấn mạnh, Moskva sẽ tiếp tục theo dõi và lưu giữ thông tin liên quan hoạt động của các công ty quốc phòng Đức có liên quan đến việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đại sứ Nga đồng thời bày tỏ quan điểm cho rằng, diễn biến hiện nay trong quan hệ giữa Nga và Đức là “đáng thất vọng”.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Đức tiếp tục là một trong những quốc gia châu Âu cung cấp hỗ trợ quân sự lớn cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Berlin đã viện trợ nhiều loại khí tài quân sự cho Kiev, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng, đạn dược và các thiết bị quân sự khác.

Đức tham gia sản xuất cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Ảnh: The Economist

Trong thời gian qua, Đức cũng đẩy mạnh hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, trong đó có các kế hoạch liên doanh sản xuất và bảo dưỡng vũ khí phục vụ nhu cầu của Kiev. Chính phủ Đức cho rằng các hoạt động hỗ trợ này nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ và duy trì khả năng tự bảo đảm an ninh.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần chỉ trích việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột. Nga cũng cảnh báo các cơ sở và tuyến hậu cần liên quan hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu quân sự.

Trong khi đó, các nước phương Tây khẳng định việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp Kiev bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đức hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu mới nhất của Đại sứ Nga tại Berlin.

Lê Hà.

Nguồn: Tass