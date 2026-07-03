Nga cảnh báo phản ứng chiến lược sau động thái hạt nhân của Phần Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev mới đây đã đưa ra tuyên bố cảnh báo về việc Phần Lan điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan đến vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh các động thái mới tại khu vực đang làm gia tăng lo ngại về an ninh.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters.

Theo thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội X ngày 2/7, ông Dmitry Medvedev lưu ý việc cơ quan lập pháp Phần Lan trước đó đã thông qua các sửa đổi luật nhằm dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc nhập khẩu, sản xuất, lưu trữ và vận chuyển vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Nhà lãnh đạo an ninh Nga cho rằng, quyết định trên đã làm thay đổi tính chất an ninh khu vực, đồng thời cảnh báo động thái này có thể đưa Phần Lan vào danh mục các mục tiêu phức tạp trong các kịch bản phản ứng chiến lược của Moscow.

Trước đó, vào ngày 17/6, Quốc hội Phần Lan đã chính thức thông qua các sửa đổi luật nêu trên. Động thái này diễn ra sau khi quốc gia Bắc Âu chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4/2023, chấm dứt nhiều thập kỷ duy trì vị thế trung lập.

Liên quan đến diễn biến trên, Đại sứ quán Nga tại Helsinki cũng cho rằng việc nới lỏng các quy định liên quan đến vũ khí hạt nhân không giúp tăng cường an ninh cho Phần Lan, mà có nguy cơ làm gia tăng đối đầu và tác động tiêu cực đến ổn định tại khu vực Biển Baltic và Bắc Cực.

Phần Lan khẳng định việc điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan đến vũ khí hạt nhân nhằm đáp ứng các nghĩa vụ của quốc gia thành viên NATO và đến nay chưa công bố kế hoạch triển khai hay tiếp nhận vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Ảnh: Gallup News.

Trong khi đó, phía Phần Lan khẳng định việc điều chỉnh pháp luật nhằm đáp ứng các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên NATO và đến nay chưa công bố kế hoạch triển khai hay tiếp nhận vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Giới quan sát nhận định, các tuyên bố mang tính răn đe vừa qua phản ánh sự sụt giảm lòng tin sâu sắc giữa Nga và các quốc gia thành viên NATO, đặt ra yêu cầu cấp bách đối với việc duy trì sự thận trọng nhằm kiểm soát rủi ro chiến lược trong khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Tass.