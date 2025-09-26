Nga cảnh báo NATO: Bắn hạ máy bay Nga, sẽ có chiến tranh

Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov cảnh báo việc bất kỳ quốc gia thành viên nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ máy bay Nga bị cáo buộc vi phạm không phận khối, điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến tranh.

Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov. Ảnh: RTL.

Khi được hỏi Nga sẽ phản ứng ra sao nếu một trong các máy bay Nga bị NATO bắn rơi, Đại sứ Meshkov nói với đài RTL (Pháp) rằng “điều đó có nghĩa là chiến tranh”. Ông Meshkov nói: “Đó sẽ là chiến tranh. Ngoài ra còn có gì nữa chứ? Rất nhiều máy bay quân sự NATO xâm phạm không phận của chúng tôi, có cả tình cờ và không tình cờ. Nhưng không ai bắn hạ chúng”.

Ông Meshkov cũng cho hay, các cáo buộc về việc máy bay Nga xâm phạm không phận các nước thành viên NATO hay liên quan tới các vụ tấn công bằng máy bay không người lái “thiếu bằng chứng cụ thể”.

NATO chưa bình luận về phát ngôn của ông Meshkov. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, tuyên bố khả năng bắn hạ máy bay Nga nghi xâm nhập không phận NATO không thể bị loại trừ, sau một loạt cáo buộc vi phạm trong tháng này. Bà khẳng định lập trường cứng rắn của khối trong việc bảo vệ không phận NATO.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO tiếp tục leo thang. Gần đây, NATO cáo buộc máy bay Nga xâm nhập không phận Estonia trong khoảng 12 phút, đồng thời cảnh báo sẽ “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên. Trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc nhiều máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan. Về phần mình, phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc.

Trong một phát biểu được công bố ngày 25/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã cảnh báo rằng Warsaw sẽ đáp trả mạnh tay nếu phát hiện bất kỳ tên lửa hoặc máy bay nào xâm nhập không phận Ba Lan mà không được phép. Cùng ngày, chính quyền Ba Lan cho biết đang chuẩn bị sửa đổi Luật điều chỉnh việc triển khai quân sự ở nước ngoài, nhằm tăng cường tính linh hoạt và khả năng phản ứng của quân đội trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục căng thẳng.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Ba Lan, dự thảo sửa đổi sẽ tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình phê chuẩn các nhiệm vụ quân sự và mở rộng quyền hạn của chính phủ trong việc ra quyết định triển khai quân ở các khu vực khủng hoảng, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến NATO và Liên minh châu Âu. Bước đi này được coi là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

(Nguồn: Reuters, AFP, Euractiv)

Thanh Vân