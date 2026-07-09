Nga cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 9/7 cho biết nước này đã quyết định cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel nhằm “tăng nguồn cung cho thị trường trong nước”.

Nga cấm xuất khẩu dầu diesel giữa lúc các cuộc tấn công của Ukraine làm gia tăng sức ép lên thị trường nhiên liệu. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ với Tổng thống Vladimir Putin, ông Novak cũng cho biết Moscow cũng sẽ bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ tháng 7 để ổn định thị trường nhiên liệu trong nước. Ông Novak nói: "Chúng tôi sẽ bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ tháng 7 và tăng sản lượng bằng cách bổ sung các sản phẩm dầu mỏ có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn."

Theo ông, thị trường nhiên liệu của Nga đã phần nào ổn định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ông cho biết: "Do các cuộc tấn công khủng bố liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có các cơ sở nhiên liệu và năng lượng, nhiều nhà máy lọc dầu đã bị hư hại. Vì vậy, sản lượng xăng và dầu diesel đã tạm thời sụt giảm một phần."

Chính phủ Nga đã áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu dầu diesel từ cuối tháng 1. Trước đây, lệnh cấm này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất dầu diesel.

Theo cơ quan báo chí của chính phủ Nga, lệnh cấm tạm thời xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu gas, có hiệu lực đến hết ngày 31/7, sẽ được mở rộng áp dụng đối với cả các nhà sản xuất sản phẩm dầu mỏ.

Do các cuộc tấn công gần đây bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, nhiều cơ sở đã phải tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, buộc Moskva phải thường xuyên áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Đầu tháng 6, Nga cũng đã ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu hàng không đến hết ngày 30/11 nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu nội địa.

Tháng trước, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 16 nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu lớn của Nga trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, làm tê liệt hơn 30% công suất lọc dầu của Nga.

Tổng thống Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu, nhưng khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ông Putin nói: “Hiện chúng ta đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt nhất định, nhưng không nghiêm trọng”, đồng thời cho biết các cơ sở năng lượng bị hư hại đang được khôi phục nhanh chóng.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu