Nga: Các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow góp phần gây khó khăn cho kinh tế châu Âu

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với các nước, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, ngày 19/7 cho rằng những khó khăn kinh tế hiện nay của Liên minh châu Âu (EU) bắt nguồn từ chính sách trừng phạt nhằm vào Nga cùng với tình trạng nhập cư không được kiểm soát.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với các nước, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev. Ảnh: The New York Times.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Dmitriev nhận định các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga không đạt được hiệu quả như kỳ vọng và gây tổn thất đáng kể cho chính các nền kinh tế châu Âu. Theo ông Dmitriev, các lệnh trừng phạt này đã khiến các nước thành viên EU phải gánh chịu chi phí vượt 3.000 tỷ euro.

Ông Dmitriev cho rằng những sức ép đối với nền kinh tế châu Âu là hệ quả của chính sách trừng phạt Nga kết hợp với các thách thức liên quan đến vấn đề nhập cư. Ông cũng nhấn mạnh đây là nguyên nhân khiến các biện pháp trừng phạt ngày càng vấp phải nhiều ý kiến phản đối tại một số quốc gia châu Âu.

Nga: Các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow góp phần gây khó khăn cho kinh tế châu Âu. Ảnh: gfsis.org.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng, đặc biệt kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát. EU đã nhiều lần áp đặt các gói trừng phạt nhằm vào Nga với mục tiêu gây sức ép đối với nền kinh tế và các lĩnh vực chiến lược của nước này. Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định các biện pháp hạn chế của phương Tây không đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời cho rằng chúng gây tác động ngược đối với các nền kinh tế châu Âu.

Liên quan đến các cáo buộc của phương Tây về vai trò của Nga trong một số vụ việc được cho là các hoạt động gây bất ổn tại châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đây cho rằng các nước phương Tây thường quy trách nhiệm cho Nga mà không đưa ra đầy đủ bằng chứng.

Lê Hà

Nguồn: TASS

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