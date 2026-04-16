Nga: Các cơ sở sản xuất UAV tại châu Âu là “mục tiêu tiềm năng”

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố danh sách các công ty tại châu Âu và một số khu vực khác mà Moscow cho rằng đang tham gia sản xuất máy bay không người lái (UAV) và linh kiện hỗ trợ Ukraine, đồng thời cho biết các cơ sở này có thể được xem là “mục tiêu tiềm năng”.

Danh sách các công ty ở Anh, Đức, Đan Mạch và Latvia mà Nga tuyên bố sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo danh sách được công bố trên các kênh chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, các cơ sở được nêu nằm tại nhiều quốc gia như Anh, Đức, Đan Mạch, Latvia, Ý, Israel, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung cũng đề cập một số địa điểm tại các thành phố như London, Munich, Riga, Vilnius và Prague.

Danh sách gồm 11 cơ sở được mô tả là “chi nhánh của các công ty Ukraine tại châu Âu”, cùng với 10 doanh nghiệp khác tại Madrid, Venice và Haifa bị phía Nga cáo buộc tham gia sản xuất linh kiện phục vụ lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc công bố nhằm “thông tin cho công chúng châu Âu” về các cơ sở mà Moscow cho là có liên quan tới hoạt động sản xuất UAV và linh kiện quân sự.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng bình luận trên mạng xã hội, cho rằng danh sách này “bao gồm các mục tiêu tiềm năng” của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời cho biết thời điểm hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào các diễn biến trong thời gian tới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan xung đột Nga – Ukraine tiếp tục gia tăng, trong đó các bên đều đẩy mạnh hợp tác sản xuất và cung cấp khí tài quân sự.

Trước đó, tại Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cuộc gặp và chứng kiến việc giới thiệu các mẫu UAV do các dự án hợp tác sản xuất. Đức và Ukraine sau đó, cũng đạt thỏa thuận gói hỗ trợ quốc phòng trị giá khoảng 4 tỷ euro, bao gồm tài trợ cho một số hệ thống phòng không.

Ngoài ra, Bỉ cũng đã công bố kế hoạch hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine để phát triển sản xuất UAV và hệ thống chống UAV, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh thiếu hụt khí tài hiện nay.

