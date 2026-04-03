Nga: Các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng chưa bao giờ đạt kết quả như hứa hẹn

Ngày 2/4 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov vừa cho rằng, các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ khởi xướng tại nhiều quốc gia khác chưa từng mang lại kết quả như Washington từng hứa hẹn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

Phát biểu của ông Ryabkov được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio nhận định rằng, nền kinh tế Cuba “cần thay đổi,” nhưng điều này sẽ khó thực hiện nếu hệ thống quản lý công của nước này không được cải tổ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói: “Dù tôi có cố nhớ lại bao nhiêu trường hợp diễn ra trong vài thập kỷ qua, liên quan đến thay đổi chế độ, chính quyền, hay quyền lực, được thực hiện theo đề xuất của Mỹ hoặc có sự tham gia trực tiếp của Mỹ, chưa có ví dụ nào cho thấy một quốc gia nhờ đó mà nâng cao được mức sống, ổn định và bền vững, chứ đừng nói đến đời sống của phần lớn dân cư.”

Nga-Mỹ: Bình thường hóa quan hệ. Ảnh: Venturecapitaljournal

Ông Ryabkov nhấn mạnh: “Kịch bản này lặp đi lặp lại nhiều lần, khi các can thiệp trực tiếp, thiếu hiểu biết của Mỹ về đặc thù từng quốc gia và khu vực, lại dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov dẫn các ví dụ từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh để minh chứng cho quan điểm của mình. Ông Ryabkov cũng lưu ý rằng, dưới nhiều chính quyền dân chủ khác nhau, Washington thường phớt lờ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm quyền bình đẳng chủ quyền của các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Các nhận xét của ông Ryabkov nhấn mạnh quan điểm lâu nay của Nga về các chiến dịch thay đổi chế độ do Mỹ dẫn dắt, đồng thời phản ánh căng thẳng trong quan hệ Nga – Mỹ về các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt liên quan tới Mỹ Latinh và các quốc gia có chế độ chính trị khác biệt.

Những phát biểu này cũng gợi lại tranh luận rộng hơn về hiệu quả và hậu quả của các chính sách can thiệp do các cường quốc khởi xướng, đặc biệt trong bối cảnh các nước nhỏ hơn tìm kiếm sự ổn định và phát triển bền vững trong khu vực của mình.

Trong khi đó trong một diễn biến liên quan cùng ngày 2/4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu kêu gọi tăng cường các nỗ lực tập thể, bao gồm cả sự tham gia của các quốc gia ngoài khu vực, nhằm tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, ông Shoigu cho rằng tình hình hiện nay đòi hỏi không chỉ các nước trong khu vực mà cả cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động, trong bối cảnh tiến trình đàm phán có nhiều biến động.

Lê Hà.

Nguồn: Tass