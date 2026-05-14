Nga - Ấn Độ siết chặt hợp tác năng lượng và thương mại

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar ngày 14/5 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại New Delhi, ngay sau khi ông Lavrov tới thủ đô Ấn Độ để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS kéo dài hai ngày.

Theo hãng tin Press Trust of India (PTI), hai bên đánh giá cuộc gặp mang tính “hiệu quả”, tập trung thảo luận việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, khoa học - công nghệ và kết nối hạ tầng, trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu tiếp tục biến động.

Cuộc trao đổi diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Lavrov tới Ấn Độ để tham dự hội nghị ngoại trưởng BRICS, khai mạc từ ngày 15/5 tại New Delhi theo lời mời của nước chủ tịch BRICS năm 2026 là Ấn Độ.

Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật, bao gồm tình hình Trung Đông và xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Jaishankar cho biết cuộc trao đổi là “thảo luận mang tính xây dựng”, đồng thời đề cập tới nhiều khía cạnh của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên giữa hai nước.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS sẽ bắt đầu tại New Delhi vào ngày 15/5, dưới sự chủ trì của Ấn Độ trong vai trò nước đảm nhiệm chức Chủ tịch BRICS năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Tây Á tiếp tục leo thang.

Ông Jaishankar nhấn mạnh quan hệ Ấn Độ - Nga tiếp tục phát triển ổn định trong thời gian qua, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế và năng lượng, đồng thời cho rằng hợp tác chính trị giữa hai bên có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong khoa học – công nghệ, thúc đẩy di chuyển lao động kỹ năng và cải thiện kết nối khu vực.

Ngoại trưởng Ấn Độ cũng khẳng định hai nước có lợi ích chung trong việc thúc đẩy trật tự đa cực và mở rộng trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Jaishankar cũng đã có các cuộc gặp song phương riêng rẽ với Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira, Bộ trưởng Quan hệ quốc tế Nam Phi Ozzy Lamola và Ngoại trưởng Maldives Iruthisham Adam.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS năm nay do Ấn Độ chủ trì với tư cách nước chủ tịch, diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. BRICS hiện bao gồm 11 nền kinh tế lớn mới nổi, chiếm khoảng 49,5% dân số thế giới, khoảng 40% GDP toàn cầu và khoảng 26% thương mại toàn cầu.

Nguồn: NDTV, PTI