Ngoại trưởng Bangladesh được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Ngày 2/6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman làm Chủ tịch khóa họp thứ 81 của cơ quan này với nhiệm kỳ một năm, bắt đầu từ tháng 9 tới.

Ngoại trưởng Bangladesh được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Ảnh: CGTN

Trong cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của 190 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, ông Rahman giành được 99 phiếu ủng hộ, vượt ứng cử viên Andreas S. Kakouris, đặc phái viên của Ngoại trưởng Síp về chủ nghĩa đa phương, người nhận được 91 phiếu.

Phát biểu sau khi đắc cử, ông Rahman bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách lãnh đạo khóa họp mới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cho rằng tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ các cuộc xung đột kéo dài, khủng hoảng nhân đạo đến những khó khăn về tài chính, làm gia tăng áp lực đối với vai trò và hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cam kết thúc đẩy chương trình nghị sự dựa trên sáu ưu tiên chính gồm: hòa bình và an ninh quốc tế, thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, quản trị các công nghệ mới nổi, trong đó có trí tuệ nhân tạo và cải cách Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Bangladesh được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Ảnh: CGTN

Ông Khalilur Rahman sinh năm 1954, gia nhập ngành ngoại giao Bangladesh năm 1979. Năm 1999, ông chuyển sang làm việc tại Ban Thư ký Liên Hợp Quốc với cương vị cố vấn đặc biệt tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ở Geneva. Trong hơn 25 năm công tác tại Liên Hợp Quốc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại New York và Geneva, đồng thời tham gia xây dựng nhiều báo cáo và ấn phẩm quan trọng của tổ chức này.

Ông Rahman được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng Bangladesh vào tháng 2/2026 trước khi được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.

Minh Phương