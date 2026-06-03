Lithuania đang xem xét việc luân chuyển binh sĩ Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas ngày 2/6 cho biết kế hoạch triển khai đợt luân chuyển binh sĩ Mỹ tiếp theo tới nước này hiện đang được xem xét, trong bối cảnh Washington điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin (Đức), ngày 26/1/2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại thủ đô Vilnius, ông Kaunas cho biết lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Lithuania vẫn rút quân theo đúng kế hoạch, song đơn vị dự kiến thay thế chưa được triển khai. Theo ông, việc xem xét lại kế hoạch luân chuyển liên quan đến những thay đổi trong bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania cho biết ông đã trao đổi vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore tuần trước. Theo ông Kaunas, phía Mỹ khẳng định lực lượng luân chuyển tiếp theo vẫn sẽ được triển khai tới Lithuania, song thời điểm cụ thể, quy mô quân số và năng lực tác chiến của đơn vị này hiện chưa được xác định.

Ông Kaunas cho biết phía Mỹ cũng tái khẳng định khu vực Baltic có vai trò quan trọng đối với NATO và Mỹ, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực tăng cường đầu tư quốc phòng của Lithuania trong những năm gần đây. Nếu đợt luân chuyển mới không được triển khai đúng thời hạn, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2020 Lithuania không có sự hiện diện của một tiểu đoàn thiết giáp Mỹ với khoảng 1.000 quân đồn trú trên lãnh thổ.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Panevezys, Lithuania, ngày 6/5/2025. Ảnh: AFP.

Lithuania là một trong những quốc gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2022. Nước này dự kiến dành khoảng 5,4% GDP cho quốc phòng trong năm 2026, thuộc nhóm các nước có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao nhất trong NATO.

Theo Bộ Quốc phòng Lithuania, lực lượng Mỹ hiện diện tại nước này được triển khai từ tháng 10/2025, gồm hai tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Mỹ, được trang bị xe tăng Abrams, xe chiến đấu bọc thép Bradley và pháo tự hành Paladin.

Các đơn vị này là những lực lượng đầu tiên được bố trí tại các cơ sở quân sự mới xây dựng ở căn cứ Pabrade, gần biên giới Belarus. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành rà soát việc bố trí lực lượng tại châu Âu, trong khi các nước thành viên NATO tiếp tục thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng thủ và chia sẻ gánh nặng quốc phòng trong liên minh.

Thanh Hằng