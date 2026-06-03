Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, giao tranh lan rộng tại Trung Đông

Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran lan rộng đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế sau hàng loạt diễn biến quân sự căng thẳng trong những giờ qua. Những cáo buộc và hành động đáp trả từ cả hai phía không chỉ làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông, mà còn phủ bóng lên an ninh hàng hải, hàng không và triển vọng ổn định của toàn khu vực.

Trong đêm 2/6 và rạng sáng 3/6 Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Aljazeera

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain, nhằm đáp trả các hành động quân sự mà Iran cho là do Washington thực hiện trước đó.

IRGC cho biết vụ việc bắt đầu khi quân đội Mỹ tấn công một tàu chở dầu có liên quan tới Iran gần eo biển Hormuz. Sau đó, lực lượng hải quân của IRGC đã đáp trả bằng cách tấn công một tàu mà Tehran cáo buộc có liên hệ với Mỹ và Israel. Theo phía Iran, quân đội Mỹ tiếp tục không kích một trạm thông tin liên lạc của IRGC trên đảo Qeshm, buộc Tehran phải mở rộng hoạt động đáp trả nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz. AP

Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain đã đặt trong tình trạng báo động cao trong đêm. Hệ thống phòng không được kích hoạt liên tục để đối phó với các mục tiêu trên không bị nghi là tên lửa và máy bay không người lái.

Các nguồn tin từ Iran cũng cho biết còi báo động đã vang lên tại Bahrain, nơi đặt căn cứ quân sự Juffair và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Một số nguồn tin khu vực cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã được triển khai để đánh chặn các vật thể bay tới.

Cùng thời điểm, cư dân trên đảo Qeshm của Iran cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực phía Nam hòn đảo, nơi được cho là có các cơ sở quân sự và thông tin liên lạc của IRGC.

Diễn biến quân sự mới đã tác động trực tiếp đến hoạt động dân sự trong khu vực. Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tạm thời đình chỉ hoạt động tại các sân bay nhằm bảo đảm an toàn hàng không, trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang giai đoạn nhạy cảm hơn, với nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh hàng hải, vận tải hàng không và ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông. Trong khi cả Washington và Tehran đều khẳng định hành động của mình mang tính phòng vệ hoặc đáp trả, các cuộc tấn công qua lại trong những giờ qua đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một vòng xoáy leo thang mới trong khu vực.

Vân Bình

Nguồn: RT, Aljazeera, CCTV