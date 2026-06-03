Hezbollah bác bỏ đề xuất “ngừng bắn từng phần”, giao tranh với Israel tiếp diễn

Lực lượng Hezbollah của Liban ngày 2/6 tuyên bố không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận “ngừng bắn từng phần” nào với Israel, đồng thời khẳng định chỉ chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện và thực chất, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn ác liệt tại miền Nam Liban.

Ông Mahmoud Qomati, thành viên cấp cao của Hezbollah trả lời truyền thông ngày 2/6. Ảnh: CCTV

Trả lời truyền thông Liban, ông Mahmoud Qomati, thành viên cấp cao của Hezbollah, cho biết lực lượng này và các đồng minh không chấp nhận đề xuất theo đó Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut để đổi lấy việc Hezbollah chấm dứt các cuộc tập kích vào miền Bắc Israel.

Theo ông Qomati, Hezbollah không chấp nhận việc chỉ quay trở lại trạng thái trước khi xung đột hiện nay bùng phát, mà yêu cầu một lệnh ngừng bắn hoàn chỉnh, toàn diện và được thực thi trên toàn lãnh thổ Liban.

Tuyên bố của Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa quan chức Liban và Israel đã bắt đầu tại Washington nhằm tìm kiếm cơ chế củng cố lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng. Tham gia đối thoại có Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ông Daniel Holler.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee (ngoài cùng bên trái) cùng Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ Dan Holler, Cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao kiêm Giám đốc Văn phòng Hoạch định Chính sách Michael A. Needham và Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa gặp Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington ngày 2/6. Ảnh: CCTV

Trong một tuyên bố ngày 2/6, Tổng thống Liban Joseph Aoun nhấn mạnh rằng đàm phán vẫn là con đường duy nhất để đưa đất nước thoát khỏi vòng xoáy xung đột. Ông cho rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc phát động chiến tranh mà ở sự dũng cảm và khôn ngoan để chấm dứt chiến tranh thông qua đối thoại, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia và tránh để Liban tiếp tục phải gánh chịu những tổn thất nặng nề.

Tổng thống Liban Joseph Aoun. Ảnh: CCTV

Trong khi các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra, chiến sự trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cho biết quân đội Israel ngày 2/6 tiếp tục tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các khu vực ở miền Nam Liban, trong đó có Doueir và Nabatiyeh. Các vụ tấn công đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong số các nạn nhân có cả quân nhân thuộc quân đội Liban.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Liban công bố, kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 3.468 người thiệt mạng và 10.577 người bị thương. Cuộc xung đột cũng khiến hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất tại Liban trong nhiều năm qua.

Vân Bình