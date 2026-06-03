Iran mở hệ thống đăng ký cấp phép qua eo biển Hormuz

Giới chức Iran ngày 2/6 thông báo hệ thống đăng ký cấp phép lưu thông qua eo biển Hormuz đã chính thức mở cửa hoàn toàn, cho phép các chủ tàu và thuyền trưởng trên toàn thế giới nộp hồ sơ xin cấp phép 24 giờ mỗi ngày.

Các tàu thuyền có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz có thể gửi hồ sơ đăng ký thông qua hệ thống điện tử do cơ quan quản lý hàng hải của Iran thiết lập. Ảnh: CCTV

Theo thông tin từ phía Iran, các tàu thuyền có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz có thể gửi hồ sơ đăng ký thông qua hệ thống điện tử do cơ quan quản lý hàng hải của nước này thiết lập. Sau khi được xem xét và phê duyệt, tàu sẽ được cấp giấy phép lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng nối Vịnh Ba Tư với biển Arab – đã chịu nhiều tác động từ căng thẳng an ninh khu vực trong thời gian qua. Việc Iran mở hệ thống tiếp nhận hồ sơ được xem là tín hiệu cho thấy hoạt động hàng hải tại khu vực đang từng bước được khôi phục theo cơ chế quản lý mới.

Thông báo mới nhất của Iran được đưa ra sau khi Tehran phát tín hiệu sẵn sàng nối lại hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz thông qua cơ chế cấp phép và kiểm soát tập trung, trong bối cảnh cộng đồng vận tải biển quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại khu vực.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 3/6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, trong khuôn khổ chiến dịch gia tăng sức ép nhằm vào Tehran.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 3/6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran. Ảnh: CCTV

Các lệnh trừng phạt được công bố trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao giữa hai bên vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran. Đối tượng bị nhắm tới gồm sàn giao dịch tiền điện tử Nobitex, Giám đốc điều hành cùng ba đồng sáng lập của nền tảng này, cùng với 3 sàn giao dịch tiền điện tử khác của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex đã “tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến các hoạt động của Iran, các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt và những giao dịch có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có cả hoạt động của các nhóm tin tặc sử dụng mã độc tống tiền được cho là có liên hệ với IRGC”.

Vân Bình