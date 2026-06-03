Xuất khẩu vũ khí của Israel lập kỷ lục mới, tăng gấp đôi sau 5 năm

Bộ Quốc phòng Israel ngày 2/6 cho biết, xuất khẩu quốc phòng của nước này đã đạt mức cao kỷ lục hơn 19 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 30% so với năm trước và cao gấp hơn hai lần so với cách đây 5 năm.

Một tên lửa bán đạn đạo LORA của Israel đã được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng DEFEA ở Athens vào tháng 5. Ảnh: The New York Times

Theo bộ này, hơn một nửa giá trị các hợp đồng ký kết trong năm qua là những thương vụ trị giá từ 100 triệu USD trở lên. Kết quả trên đạt được trong bối cảnh Israel vẫn đối mặt với nhiều chỉ trích quốc tế liên quan đến các cuộc xung đột tại Dải Gaza, Lebanon và Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho rằng, kết quả xuất khẩu quốc phòng phản ánh năng lực tác chiến của quân đội cũng như trình độ công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ông khẳng định Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới để duy trì vị thế là một trong những cường quốc công nghệ quốc phòng hàng đầu thế giới.

Theo các quan chức và chuyên gia trong ngành, nhiều khách hàng quốc tế vẫn tiếp tục đặt mua vũ khí của Israel do các hệ thống này đã được kiểm chứng trong thực tế chiến đấu. Nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số xuất khẩu năm 2025 là các hệ thống tên lửa, rocket và phòng không, đóng góp hơn một phần tư tổng giá trị hợp đồng. Doanh số các hệ thống quan sát và quang điện tử cũng tăng mạnh.

Các binh sĩ Không quân Israel đứng trước một khẩu đội hệ thống phòng không Arrow ngày 26/6/2025. Ảnh: The times of Israel

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, một trong những ưu tiên phát triển công nghệ thời gian tới là các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái.

Tại Triển lãm Công nghệ Quốc phòng ở Tel Aviv, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu các sản phẩm được phát triển từ kinh nghiệm tác chiến thực tế, dù sự kiện cũng vấp phải các cuộc biểu tình phản đối liên quan đến chiến sự tại Gaza.

Theo báo cáo công bố hồi tháng 3 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), lần đầu tiên Israel đã vượt Vương quốc Anh để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ bảy thế giới xét theo thị phần toàn cầu.

Minh Phương