Kuwait thông báo đánh chặn tên lửa và UAV

Quân đội Kuwait ngày 3/6 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) bị cho là thù địch, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Giới chức Kuwait ngày 3/6 cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu trên không bị cho là thù địch. Ảnh: Keystone.

Theo Hãng thông tấn nhà nước KUNA, Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait cho biết, các tiếng nổ được nghe thấy tại một số khu vực là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không. Nhà chức trách đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn, tránh tiếp xúc với các mảnh vỡ hoặc vật thể lạ có thể xuất hiện sau các vụ đánh chặn. Đến nay, quân đội Kuwait chưa công bố số lượng tên lửa và UAV bị đánh chặn cũng như nguồn gốc của các mục tiêu này.

Thông báo của Kuwait được đưa ra không lâu sau khi truyền thông Iran đưa tin xuất hiện các tiếng nổ tại khu vực đảo Qeshm ở miền Nam nước này, song không nêu rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết đã kích hoạt hệ thống còi báo động và khuyến cáo người dân cùng người nước ngoài đang sinh sống tại nước này giữ bình tĩnh, đồng thời nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Kuwait liên tiếp ghi nhận các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV. Ảnh: Reuters.

Trong những ngày gần đây, Kuwait nhiều lần ghi nhận các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV. Một số vụ việc trước đó được giới chức nước này xác định có liên quan đến Iran. Tuy nhiên, đối với sự cố mới nhất, Kuwait chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về bên thực hiện các vụ tấn công.

Các quốc gia vùng Vịnh thời gian qua vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV. Mặc dù lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có hiệu lực từ tháng 4, các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV vẫn tiếp tục xảy ra, trong đó có những vụ nhằm vào hoặc diễn ra gần các quốc gia vùng Vịnh có sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ.

Thanh Hằng