Nền tảng phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng sáng 19/8 được kỳ vọng tạo đà, tạo khí thế cho nền kinh tế đạt mức tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.

Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina, biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh cao 55 tầng.

Với tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, cả nước đang nỗ lực bứt phá, thần tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 100 năm.

Một loạt các tuyến đường cao tốc huyết mạch, các dự án, công trình quan trọng quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế,... được đầu tư xây dựng và khánh thành ngày 19/8 chính là nền tảng để phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.

Phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ

Trong số 250 công trình, dự án khởi công, khánh thành đợt này, có nhiều dự án quy mô đặc biệt lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân. Tổng số vốn đầu tư cho các công trình, dự án nêu trên chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại 63% là vốn đầu tư tư nhân. Vốn đầu tư trải dài trên cả ba miền, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng,...

Điểm cầu trung tâm của sự kiện là Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có quy mô 90ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, được hoàn thành chỉ trong 10 tháng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các công trình trọng điểm này mang ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp,... Đồng thời, thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, bản lĩnh tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của con người Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, tại xã Bát Tràng (Hà Nội), địa điểm khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, không khí đã tấp nập, phấn khởi. Hàng nghìn người dân ở Hà Nội và Hưng Yên đổ về điểm khởi công để chứng kiến giờ phút trọng đại này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: Chỉ sau bốn tháng chuẩn bị, dự án thuộc nhóm A này đã đủ điều kiện khởi công, là thời gian kỷ lục, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; ý chí, khát vọng vươn lên của Thủ đô Hà Nội cùng sự chuyển mình của cả nước.

Tại lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), ông Trịnh Văn Thái, trú tại thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình hết sức phấn khởi. Là một trong 30 gia đình được Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh khen thưởng về thành tích bàn giao mặt bằng, ông Thái cho biết: Gia đình tôi nắm được chủ trương, chính sách của Nhà nước và rất tán thành, ủng hộ, bàn giao toàn bộ đất ở, đất vườn nhanh nhất với mong muốn dự án được triển khai đúng tiến độ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise, một trong số các đơn vị triển khai dự án, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có sự tham gia của các đối tác hàng đầu thế giới và Việt Nam ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Đây không chỉ đơn thuần là dự án hạ tầng giao thông, mà còn là biểu tượng quốc gia, điểm xuất phát mới cho những hành trình vươn xa.

Dịp này, thành phố Hải Phòng có ba dự án khởi công, khánh thành kết nối với điểm cầu của Chính phủ. Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo để khởi công dự án tái định cư tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tại phường Dương Kinh, tổng diện tích gần 75.000 m2 (470 lô, đáp ứng khoảng 1.880 người). Ông Lê Quang Tạo, người dân ở phường Dương Kinh cho biết, người dân trên địa bàn rất ủng hộ dự án, thể hiện qua sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng nhanh và mong muốn chính quyền sớm ổn định đời sống nhân dân; hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Tại phường Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tỉnh Phú Thọ khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama10 Nguyễn Đình Tình, trong giai đoạn nước rút thi công lắp đặt thiết bị công nghệ, công ty đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân lành nghề, làm việc ba ca bốn kíp, xuyên lễ, Tết, đưa Tổ máy số 1 hòa lưới sớm hơn dự kiến, khẳng định năng lực của chủ đầu tư, Liên danh nhà thầu, góp phần vào dòng điện ngày mai của Tổ quốc.

Động lực lan tỏa, vươn xa

Dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam được khởi công sáng 19/8 tại phường Đồng Văn (Ninh Bình), dù quy mô vốn đầu tư không quá lớn nhưng đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân địa phương. Tuyến đường sắt tốc độ cao chạy qua địa bàn phường dài gần 5km, tổng diện tích thu hồi mặt bằng khoảng 25,4ha. Dự kiến, dự án có khoảng 66 lô đất ở tái định cư, tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Văn Đặng Văn Hồng cho biết, người dân rất vinh dự, tự hào, từ trước đó đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho lễ khởi công chu đáo, an toàn. Là một trong những hộ dân bị thu hồi đất, bác Đỗ Văn Tính, phường Đồng Văn vui vẻ chia sẻ: Gia đình tôi cũng như các gia đình khác sau khi được chính quyền thông báo đã hoàn toàn nhất trí, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước triển khai dự án.

Tại tỉnh Nghệ An, theo đánh giá của các chuyên gia y tế, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn II) tại phường Vinh Hưng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, giúp hoàn thiện chu trình điều trị ung thư khép kín tại địa bàn, đáp ứng yêu cầu tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ. Không chỉ tăng cường cơ sở vật chất, quy mô giường bệnh, dự án còn nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, giảm áp lực bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên.

Sáng 19/8, Tòa tháp Saigon Marina IFC (Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina) chính thức khánh thành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa tháp cao 55 tầng này áp dụng mô hình TOD (mô hình phát triển lấy giao thông công cộng làm trung tâm), kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến metro số 1. Điểm nhấn của tòa tháp là hệ thống LED có thể trình chiếu ánh sáng nghệ thuật.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HDBank đánh giá, toà tháp sẽ là “điểm hẹn” của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hằng ngày. Đồng thời là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, gắn kết dòng vốn trong nước với thị trường quốc tế.

Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp với Vĩnh Long khánh thành dịp này đã thỏa ước nguyện chờ mong bấy lâu nay của người dân. Có mặt từ sớm tinh mơ, bà Nguyễn Thị Kiều Trang, ngụ xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Người dân chúng tôi mong chờ thời khắc được đi trên cầu Rạch Miễu 2 từ rất lâu rồi. Trước đây, có cầu Rạch Miễu nhưng lưu lượng phương tiện quá lớn, tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đánh giá: Cầu Rạch Miễu 2 là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp sẽ phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả công trình, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Sáng 19/8, vùng quê Đất Mũi (Cà Mau), nơi “cuối cùng bản đồ Việt Nam” rộn ràng như ngày hội khi có đến ba công trình, dự án trọng điểm quy mô lớn đồng loạt khởi công. Hàng nghìn người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau tề tựu về ấp Khai Long để tận mắt chứng kiến thời khắc khởi công các công trình lớn trên quê hương mình.

“Người dân vùng cực nam chúng tôi mong chờ các công trình từ rất lâu rồi. Khi các công trình này hoàn thành, Cà Mau sẽ có thêm nhiều việc làm, con em chúng tôi sẽ không phải rời bỏ quê hương đi làm ăn nữa”, ông Hồ Đoàn Kết, người dân ấp Khai Long chia sẻ mong ước. Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tám lịch sử, cùng với cả nước, Cà Mau tiếp tục chứng kiến một thời kỳ mới đầy cơ hội, thực hiện khát vọng vươn ra biển lớn, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

