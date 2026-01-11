Hotline: 0822.173.636   |

Sáu vùng kinh tế tạo nên bức tranh tăng trưởng đa cực năm 2025

Theo TTXVN
Các vùng kinh tế xã hội đều duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đóng góp hơn 2/3 mức tăng GDP cả nước.

Các vùng kinh tế xã hội đều duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đóng góp hơn 2/3 mức tăng GDP cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vai trò là vùng động lực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,74% cao hơn mức tăng trưởng chung, đóng góp tới 36,41% vào tăng trưởng chung của cả nước, cao nhất trong các vùng.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng trưởng GRDP ước đạt 8,53%, đóng góp 7,77% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Vùng Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng GRDP ước đạt 8,37%, đóng góp 6,47% vào tăng trưởng chung.

Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ước tăng trưởng đạt 7,74%, đóng góp 9,56% vào tăng trưởng chung.

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, tốc độ tăng GRDP ước đạt 7,98% và đóng góp 31,40% vào tăng trưởng chung.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng GRDP ước đạt 7,24%, đóng góp 8,39% vào tăng trưởng chung./.

