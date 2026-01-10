Thạch Quảng phát triển ngành nghề, dịch vụ

Sau khi sáp nhập, xã Thạch Quảng có 11,7km đường Hồ Chí Minh chạy qua và là cửa ngõ tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ. Đây là lợi thế để xã phát triển ngành nghề, dịch vụ.

Vận chuyển than viên nén xuất khẩu tại Công ty TNHH Đạm Xuân.

Đến thăm Công ty TNHH Đạm Xuân ở thôn Quảng Cộng, Giám đốc Công ty Nguyễn Thị Xuân cho biết, nhận thấy tiềm năng về vùng nguyên liệu, năm 2017 gia đình đã thành lập Công ty TNHH Đạm Xuân chuyên sản xuất viên than nén, dăm gỗ, ván bóc. Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời đi đến các địa phương vùng lân cận có nguồn nguyên liệu dồi dào để ký hợp đồng thu mua nguyên liệu và tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, trung bình mỗi năm, doanh nghiệp thu mua và tiêu thụ khoảng 10.000 tấn gỗ keo, chế biến được 700m3 ván bóc. Tận dụng nguồn phế phẩm từ lâm sản, mỗi năm công ty sản xuất và xuất bán được 9.000 tấn dăm gỗ, trên 5.000 tấn than viên nén. Ngoài ra, công ty còn mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm đăng kiểm xe ô tô, trung tâm chăm sóc sức khỏe... Doanh thu mỗi năm từ 70 - 80 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 60 lao động, với mức thu nhập từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tống Văn Vang, trên địa bàn xã các ngành nghề dịch vụ đang ngày càng phát triển. Công tác quy hoạch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của UBND tỉnh và các sở, ngành cấp trên, UBND xã đang chỉ đạo thực hiện các bước lập quy hoạch chung xã Thạch Quảng mới. Đến nay, trên địa bàn xã đã thu hút được 30 doanh nghiệp và 200 hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động hiệu quả và thu hút đông lao động như: Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng; nhà máy sản xuất dây cáp ô tô, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động. Để ngành nghề dịch vụ ngày càng phát triển, xã đã quy hoạch phân Khu Du lịch thác Mây. Quy hoạch hệ thống nhà hàng, khách sạn, cây xăng, bến xe khách loại 5. Cùng với đó, xã đã được UBND tỉnh phê duyệt Cụm Công nghiệp Thạch Quảng, quy mô 140ha, hiện đã thu hút 2 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, xã đã được UBND tỉnh phê duyệt thêm 1 cụm công nghiệp với diện tích 70ha, hiện đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút các dự án đầu tư sản xuất. Đặc biệt, Khu Du lịch thác Mây - điểm đến nổi bật của địa phương mỗi năm thu hút gần 200.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 2 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho người dân.

Để tiếp tục phát triển ngành nghề, dịch vụ, thời gian tới xã Thạch Quảng tiếp tục có nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp chế biến lâm sản, tinh bột nghệ, tinh dầu sả, may mặc...

Bài và ảnh: Khắc Công