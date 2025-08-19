Khởi công Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Thủy

Sáng 19/8, UBND tỉnh tổ chức Lễ động thổ Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các ngành, đơn vị chức năng đã thực hiện nghi lễ động thổ Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Thủy.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo 16 xã biên giới đất liền của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 22 tỉnh trong cả nước có biên giới đất liền, với 16 xã biên giới và 41 cơ sở giáo dục phổ thông. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã biên giới khẩn trương khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 21 công trình trong giai đoạn 2025 - 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng. Trong đó, có 6 công trình khởi công năm 2025, với tổng mức đầu tư khoảng 767 tỷ đồng và 15 công trình khởi công năm 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 823 tỷ đồng. Trong đó, Trường Nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Thủy có quy mô 30 lớp, 750 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 115 tỷ đồng.

Đại diện Chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Thủy có ý nghĩa hết sức quan trọng; sau khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em đồng bào các dân tộc xã Sơn Thủy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn, với vai trò chủ đầu tư, cần lựa chọn nhà thầu thiết kế, thi công, giám sát có uy tín, chất lượng để tổ chức triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng tiến độ; trong quá trình thực hiện các nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, coi đây là công trình mẫu mực, có tính chất dẫn dắt để làm hình mẫu cho việc triển khai các dự án khác trên địa bàn. Đề nghị chính quyền xã Sơn Thủy tích cực hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nêu rõ: Bên cạnh Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Thủy, trong năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thêm 5 dự án khác tại các xã: Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Yên Khương và Bát Mọt. Đây đều là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần được tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Vì vậy, các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu, triển khai ngay các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ khởi công theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện liên quan khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chính quyền các xã nơi có công trình, dự án phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ; đồng thời, thường xuyên giám sát quá trình triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đối với 15 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan tích cực tham mưu cho tỉnh trong việc phối hợp, đấu mối chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan Trung ương sớm hoàn tất thủ tục; đồng thời chủ động phối hợp với các địa phương triển khai trước các công việc cần thiết như giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện để triển khai thực hiện ngay khi đủ điều kiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương; sự nỗ lực của các chủ đầu tư cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, các dự án sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả cao nhất. Qua đó, không chỉ góp phần thay đổi căn bản diện mạo giáo dục vùng biên giới, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Phong Sắc