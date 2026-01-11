Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 10/1, Công ty Cổ phần Năng lượng sinh học Thanh Hóa tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Tân Thành.

Chiều 10/1, Công ty Cổ phần Năng lượng sinh học Thanh Hóa tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Tân Thành.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Tân Thành.

Dự án được Công ty Cổ phần năng lượng sinh học Thanh Hóa đầu tư thực hiện tại thôn Thành Lợi, xã Tân Thành với quy mô hơn 3ha, tổng vốn đầu tư 339 tỷ đồng.

Dự án khởi công từ ngày 10/2/2025 và đến nay đã hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động với công suất 180 nghìn tấn sản phẩm/năm, nguồn nguyên liệu chủ yếu là cây keo.

Sản phẩm viên nén gỗ sẽ được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và tiêu thụ trong nước, làm chất đốt cho ngành nhiệt điện, hơi công nghiệp. Đây là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng.

Khánh thành nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học

Đại biểu và đông đảo Nhân dân xã Tân Thành dự lễ khánh thành.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung, xã Tân Thành nói riêng.

