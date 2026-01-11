Lợi ích kép trên vùng rừng gỗ lớn ở Xuân Thái

Đi qua những cánh rừng nối dài, chúng tôi đến với xã Xuân Thái. Nhờ công sức, trí tuệ của con người, màu xanh của những cánh rừng gỗ lớn nơi đây đang vươn cao, đem lại màu xanh của sự sống, bình yên...

Mô hình trồng rừng gỗ lớn tại xã Xuân Thái.

Hướng dẫn chúng tôi thăm trang trại rừng, ông Phạm Văn Thuật ở thôn Yên Khang cho biết: “Tôi nhận khoán 35ha đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, trong đó có gần 3ha rừng tự nhiên. Trước đây, hơn 30ha đất rừng sản xuất trồng keo hiệu quả kinh tế thấp, đời sống khó khăn. Được cán bộ xã tuyên truyền lợi ích của việc trồng rừng gỗ lớn nên gia đình đã trồng hơn 10ha. Một số diện tích gỗ lớn trồng trước đây đã cho khai thác, hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần so với trồng rừng gỗ nhỏ. Hiện nay, tôi đã chuyển toàn bộ diện tích rừng sản xuất sang kinh doanh gỗ lớn; nuôi hàng chục bọng ong mật và phát triển đàn gia súc, gia cầm dưới tán rừng. Kinh tế rừng mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động thời vụ. Tôi mong xã Xuân Thái tiếp tục thu hút doanh nghiệp vào liên kết với chủ rừng từ khâu trồng, đến tiêu thụ sản phẩm rừng trồng kinh doanh gỗ lớn".

Được biết, UBND xã Xuân Thái đã phân công cán bộ về thôn tổ chức cho các hộ trồng mới rừng sản xuất theo hướng thâm canh. Tuyên truyền để người dân trong vùng hiểu được ưu điểm nổi bật của cây nuôi cấy mô như phát triển nhanh, đều, sinh khối gỗ cao hơn, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh thấp... vận động chủ rừng đầu tư mở rộng diện tích trồng mới rừng và trồng lại sau khai thác bằng cây nuôi cấy mô, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

Chủ tịch UBND xã Xuân Thái Lê Huy Chung chia sẻ: “Xã có 7.278,19ha rừng tự nhiên và 2.344,8ha rừng trồng. Thực hiện mục tiêu bảo vệ rừng (BVR) tận gốc, xã đã ban hành các văn bản nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Rà soát, bổ sung phương án BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”. Xây dựng phương án chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng. Kiện toàn các tổ, đội BVR tại thôn vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Cùng với xã hội hóa công tác BVR, xã chủ động triển khai các giải pháp hình thành các vùng trồng rừng sản xuất, lâm sản hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh với quy mô lớn, gắn trồng rừng với chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng, thu hút và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trọng tâm là trồng rừng gỗ lớn bằng cây lâm nghiệp chất lượng cao, cây nuôi cấy mô kết hợp phát triển chăn nuôi dưới tán rừng tăng giá trị thu nhập cho chủ rừng”.

Năm 2025 xã Xuân Thái đã hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp trồng mới, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định được 500ha rừng phòng hộ, hơn 200ha rừng sản xuất, trong đó có 100ha trồng bằng keo lai mô, keo hom. Nhìn chung, toàn bộ diện tích rừng trồng đã và đang được chăm sóc, bảo vệ, phát triển tốt.

Công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng được các hộ, nhóm hộ và đại diện cộng đồng thôn xóm tích cực tham gia.

UBND xã Xuân Thái đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả quản lý, BVR, nâng cao chất lượng rừng trồng, phấn đấu xã Xuân Thái có 499,17ha rừng được Tổ chức Quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), giá trị gỗ được nâng lên, có đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường quốc tế.

Nhờ tích cực trồng và BVR, người dân Xuân Thái có thêm việc làm tại chỗ, thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần nâng cao đời sống. Nhiều hộ nhận khoán đất lâm nghiệp tại xã đã xây dựng được các trang trại và gia trại nông - lâm kết hợp, hằng năm đem lại nguồn thu khá cao; tạo việc làm tại chỗ và cải thiện thu nhập cho hàng chục lao động địa phương. Nổi bật như mô hình trang trại BVR, phát triển rừng kết hợp chăn nuôi của gia đình ông Đỗ Văn Duyệt, ông Phạm Văn Thuật, ông Nguyễn Hữu Trọng...

Diện tích rừng của Xuân Thái được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng, phá rừng trái phép. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang được phục hồi, phát triển. An ninh rừng trên địa bàn đ­ược giữ vững. Rừng nhiều tầng, nhiều tán, không những đã phát huy tính năng phòng hộ, mà còn tạo nguồn sinh thủy cho các công trình thủy lợi trong vùng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân