Khánh thành Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial

Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial là 1 trong 250 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công đồng loạt trên phạm vi cả nước nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây không chỉ là dự án mang ý nghĩa quan trọng nhằm kỷ niệm sự kiện lớn của đất nước, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khẳng định quyết tâm vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Sáng 19/8, tại điểm cầu Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam đã khánh thành nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial. Dự lễ có đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam có tổng vốn đầu tư ban đầu là 64,1 triệu USD, trên diện tích 32,5 ha. Nhà máy được thiết kế với công suất 960.960 sản phẩm/năm và hướng tới mục tiêu mở rộng công suất lên 6.200.000 sản phẩm/năm, với tổng vốn đầu tư dự kiến nâng lên 120 triệu USD trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Toàn bộ sản phẩm của Nhà máy sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và các nước khác trên thế giới. Dự kiến mỗi năm doanh thu của nhà máy khoảng 450 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu USD, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial là 1 trong 250 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công đồng loạt trên phạm vi cả nước trong dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm kỷ niệm sự kiện lớn của đất nước, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định quyết tâm vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí nhấn mạnh, kinh tế tư nhân là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nên thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng của khu vực và cả nước. Nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, có tác động lan tỏa đã được triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động, tạo bước đột phá trong phát triển các ngành, lĩnh vực và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động của tỉnh.

Đối với dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam, là dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp của tỉnh. Sau hơn 3 năm tích cực triển khai xây dựng, dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho sự phát triển đúng hướng của tỉnh Thanh Hóa trong chiến lược thu hút đầu tư FDI, phát triển công nghiệp hỗ trợ, với công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước và tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương các ngành, các cấp, đặc biệt là cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đưa dự án đi vào hoạt động; biểu dương Nhân dân địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Để nhà máy được hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam cần khẩn trương ổn định bộ máy, nhân sự; chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh, thương hiệu sản phẩm; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiện đại; thiết lập hệ thống phân phối, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn với việc quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng thời, quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ, tay nghề; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động; tích cực tham gia công tác xã hội; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Quốc Hương