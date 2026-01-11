Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vụ vận chuyển đường nhập lậu. Ảnh tư liệu.

Theo đó, việc ban hành kế hoạch nhằm quán triệt, tổ chức tuyên truyền sâu rộng ở các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, các tổ chức và cá nhân trong toàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Kế hoạch hành động của Chính phủ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị của cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch hành động của Chính phủ thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy đủ mạnh; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành và địa phương; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để Nhân dân và doanh nghiệp tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp tự giác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị; sức mạnh của Nhân dân, doanh nghiệp tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng; đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ”; tuyệt đối không được lợi dụng hoạt động kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân; kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật cho đối tượng được kiểm tra.

100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trang bị, ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát; được đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường.

100% tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; cơ quan báo chí, truyền hình hoạt động trên địa bàn tỉnh ký cam kết và đảm bảo tuân thủ không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh; 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền của mình...

NM (Nguồn: UBND tỉnh)