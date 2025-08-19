Khởi công dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn, phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Sáng 19/8, cùng với 250 dự án, công trình khởi công, khánh thành trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, tại xã Thăng Bình, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng chào mừng 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu chính tại TP Hà Nội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự lễ khởi công tại xã Thăng Bình có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nêu rõ: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172 ngày 30/11/2024, Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai tại Nghị quyết số 106 ngày 23/4/2025; trong đó, dự án có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Thủ đô Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) với tổng chiều dài 1.541Km, tốc độ thiết kế 350km/h, với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu 700 nghìn tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tuyến đi qua hơn 95km, có 1 nhà ga với quy mô 8ha và 3 trạm bảo dưỡng có quy mô 3ha/1 trạm; tuyến qua địa phận 7 phường và 12 xã. Dự án ảnh hưởng đến hơn 8.600 hộ dân với diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi hơn 570ha...

Trong thời gian qua, xác định các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư có tính chất quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm, sát sao chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự đồng lòng, quyết tâm cao, phát huy mọi nguồn lực của tỉnh, địa phương để thực hiện. Đến nay 40 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh đã triển khai xây dựng. Trong đó, hoàn thành 1 khu Mỹ Phong tại xã Công Chính và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công 3 khu tại các xã Hà Trung, Công Chính và Thăng Bình, còn lại 36 khu đang được khẩn trương triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ khởi công xây dựng dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cùng với các dự án khác của tỉnh và cả nước sẽ đồng loạt đóng góp thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Đảng ủy, UBND xã Thăng Bình và Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua phải xác định công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại diện nhà thầu thi công phát biểu tại buổi lễ.

Chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng; tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động và tiến độ hoàn thành các dự án tái định cư chậm nhất tháng 9/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu chính TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tích cực tham gia của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, bứt phá trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường. Các đồng chí đã phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết”... để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, vận hành, mang lại lợi ích cho Nhân dân.

Đồng thời đánh giá sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, quy định và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hành chính, nhất là về giải phóng mặt bằng, giải quyết mỏ vật liệu thông thường cho các dự án...

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia. Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu. Do đó, để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và với tinh thần “các dự án càng sớm triển khai thì càng hiệu quả, giảm ICOR, không đội vốn, không kéo dài, nhân dân vui mừng, xã hội phấn khởi, địa phương và đất nước phát triển”, Thủ tướng chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm và tin tưởng rằng phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám hào hùng, lịch sử, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự cường, thịnh vượng và văn minh. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất “Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước”, đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Tại buổi lễ, cùng với các điểm cầu trong cả nước, các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, đại diện nhà thầu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Minh Hiếu