Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế

Những năm gần đây, các loại hình dịch vụ - thương mại trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh chóng; mạng lưới bán lẻ truyền thống và hiện đại “phủ sóng” khắp các phường, xã. Chuỗi các nhà hàng, khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn, hiện đại lần lượt ra đời. Đặc biệt, sự xuất hiện của những nhà đầu tư tên tuổi với hệ thống các siêu thị lớn đã tạo nên hoạt động thương mại nhộn nhịp và sôi động, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Người dân mua sắm tại siêu thị GO!Thanh Hóa.

Trong bức tranh kinh tế đa ngành của tỉnh Thanh Hóa, các ngành dịch vụ chiếm 30% cơ cấu GRDP, trong đó dịch vụ - thương mại là chủ yếu. Hoạt động thương mại đã thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng nội địa, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, đồng thời hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển trong bối cảnh các lĩnh vực khác gặp khó khăn. 5 năm qua, nhiều giải pháp linh hoạt đã được triển khai nhằm tái cấu trúc hệ thống phân phối, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó ngày càng khẳng định vai trò của thương mại trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhờ đó, giai đoạn 2021-2025, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 13%/năm, đến năm 2025 ước đạt 209.000 tỷ đồng. Với con số ấn tượng này, Thanh Hóa vươn lên đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ.

Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”, ngành công thương đã phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao. Hoạt động dịch vụ - thương mại diễn ra sôi động, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân phong phú, giá cả ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, găm giá. Các chương trình kích cầu, chương trình khuyến mại, các hội chợ được tổ chức thường xuyên ở nhiều địa phương. Công tác kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung và TP Hồ Chí Minh đã từng bước gắn kết giữa nguồn cung và thị trường, dần hình thành các chuỗi liên kết đối với hàng hóa có nguồn gốc trong tỉnh và chuỗi tiêu thụ thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn để phục vụ người dân tốt hơn.

Hạ tầng thương mại ngày càng phát triển với hệ thống các siêu thị lớn như GO!Thanh Hóa, Co.opmart, Vinmart, Điện máy xanh, HC Thanh Hóa. Hiện nay, hệ thống siêu thị mini của Winmart có 150 siêu thị, Bách hóa xanh 30 siêu thị, Co.opmart 7 siêu thị và hàng nghìn các cửa hàng thương mại, cửa hàng tiện ích cùng hệ thống chợ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Đặc biệt, Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đang được đầu tư với quy mô 10,5ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng trên địa bàn phường Quảng Phú hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho người dân đô thị cũng như của cả tỉnh, đồng thời có tác động lan tỏa, thúc đẩy các ngành nghề liên quan trong chuỗi cung ứng phát triển mạnh mẽ.

Với 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, gần 100% doanh nghiệp có website cập nhật đầy đủ thông tin giới thiệu, quảng bá sản phẩm đã đưa thương mại điện tử không ngừng phát triển. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức và thói quen mua sắm của người dân. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử, xếp hạng Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa đạt 10,5 điểm, xếp thứ 14 toàn quốc (khi chưa sáp nhập tỉnh, thành phố) và nằm trong top 10 cả nước về Chỉ số giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng. Điều này cho thấy chuyển biến mạnh mẽ trong tiêu dùng của người dân, cùng sự chủ động của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ lẻ trong việc tiếp cận khách hàng thông qua thương mại điện tử.

Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ngành công thương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai kịp thời, đầy đủ các cơ chế, giải pháp ứng dụng công nghệ trong thanh toán mua bán hàng hóa. Đến nay, 100% các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua phần mềm của các ngân hàng thương mại được cài đặt trên điện thoại như chuyển khoản, quét mã QR, quét thẻ thanh toán (POS)... Phần lớn người bán hàng theo phương thức truyền thống cũng đã và đang dần tiếp cận, sử dụng thành thạo phương thức kinh doanh trực tuyến trên các nền tảng số, thương mại điện tử.

Phát triển dịch vụ - thương mại không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế ở mỗi địa phương, mà còn giải quyết được việc làm cho nhiều lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ - thương mại là lĩnh vực đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Khôi