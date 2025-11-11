Nền tảng cho du lịch thân thiện, bền vững

Văn hóa ứng xử là thước đo của sự văn minh và là nền tảng để phát triển du lịch bền vững. Với quyết tâm xây dựng hình ảnh một thành phố biển thân thiện, phường Sầm Sơn đã không ngừng lan tỏa tinh thần ứng xử văn minh trong từng hành động nhỏ, từng nụ cười của người dân - tạo nên một môi trường du lịch trong lành, hấp dẫn và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách.

Sầm Sơn - điểm đến thân thiện, văn minh trong lòng du khách.

Khi ngành du lịch trở thành “công nghiệp không khói” mang lại nguồn thu lớn, văn hóa ứng xử của con người tại điểm đến càng đóng vai trò quyết định. Ở Sầm Sơn - vùng biển nổi tiếng của xứ Thanh, điều ấy không chỉ được nhìn nhận như một yêu cầu trong phát triển du lịch, mà đã trở thành nếp sống, là chuẩn mực được vun đắp qua từng mùa du lịch, từng thế hệ cư dân.

Sau hơn 8 năm triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, diện mạo Sầm Sơn đã có những thay đổi rõ rệt. Những hình ảnh không đẹp như đòi thách, chèo kéo, xả rác bừa bãi từng là “điểm trừ” trong mắt du khách nay đã gần như được khắc phục. Thay vào đó là những nụ cười niềm nở, lời chào thân thiện và tinh thần phục vụ tận tình của người dân - điều khiến nhiều du khách cảm nhận được sự đổi thay văn minh từ sâu trong nếp sống.

Những nỗ lực ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Từ nhiều năm nay, phường Sầm Sơn đã coi việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Mỗi mùa du lịch đến, các tổ tuyên truyền, các câu lạc bộ tự quản, đội thanh niên tình nguyện... lại ra quân đồng loạt, hướng dẫn du khách, thu gom rác thải, nhắc nhở hộ kinh doanh niêm yết giá, giữ trật tự và vệ sinh nơi công cộng.

Dọc các tuyến phố trung tâm, bảng nội quy, khẩu hiệu “Sầm Sơn - điểm đến thân thiện”, “Ứng xử đẹp để du khách nhớ mãi” được đặt trang trọng, vừa như lời nhắc nhở, vừa như lời cam kết. Ở các khu du lịch trọng điểm như đền Độc Cước, Cô Tiên, hòn Trống Mái, hay khu quảng trường biển, người dân và hộ kinh doanh đều tuân thủ quy định, tạo môi trường văn minh, an toàn.

Tại các khách sạn, nhà hàng, quầy hàng lưu niệm, việc niêm yết giá được thực hiện nghiêm túc. Nhiều cơ sở chủ động tập huấn kỹ năng giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp cho nhân viên. Mỗi người làm dịch vụ được coi như một “đại sứ du lịch không chuyên”, góp phần tạo dựng hình ảnh thân thiện của thành phố biển trong lòng du khách.

Không chỉ dừng ở quy định và kiểm tra, Sầm Sơn còn đặc biệt chú trọng xây dựng ý thức tự giác. Từ các cụ già đến thanh niên, từ người bán hàng đến tài xế xe điện, ai cũng hiểu rằng một lời nói nhẹ nhàng, một hành động đúng mực có thể khiến du khách quay lại, mang theo những lời khen ngợi và niềm tin. Môi trường du lịch vì thế trở nên lành mạnh, dễ chịu hơn. Bãi biển sạch hơn, phố xá gọn gàng, giao thông trật tự, không còn cảnh chèo kéo khách, nài ép mua hàng. Nhiều gia đình sống bằng nghề du lịch đã thay đổi cách làm ăn, chú trọng chất lượng phục vụ thay vì chỉ quan tâm lợi nhuận trước mắt. Tinh thần “vì du khách” lan tỏa, tạo thành sợi dây gắn kết cộng đồng trong một không gian du lịch văn minh.

Để khích lệ phong trào, chính quyền phường thường xuyên tổ chức biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị tiêu biểu. Các hộ kinh doanh thực hiện tốt quy định, phục vụ chu đáo được nêu gương trong hội nghị tổng kết mùa du lịch. Ngược lại, những hành vi vi phạm - từ xả rác đến nói thách đều bị xử lý nghiêm minh. Sự công bằng và minh bạch ấy giúp người dân hiểu rằng, văn hóa không phải khẩu hiệu, mà là trách nhiệm và niềm kiêu hãnh.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Sầm Sơn còn đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh. Nhiều clip, hình ảnh đẹp được chia sẻ rộng rãi, góp phần quảng bá du lịch một cách tự nhiên. Những câu chuyện nhỏ nhưng đầy tính nhân văn như việc người dân trả lại đồ thất lạc, giúp du khách gặp sự cố, dần trở thành niềm tự hào chung của một phường du lịch.

Cùng với sự phát triển, phường Sầm Sơn hướng tới mục tiêu trở thành đô thị du lịch giải trí hàng đầu cả nước vào năm 2030. Để đạt được điều đó, văn hóa ứng xử được xem như nền tảng bền vững. Các chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch, kỹ năng ứng xử và giao tiếp sẽ tiếp tục được triển khai định kỳ. Cộng đồng doanh nghiệp và người dân được khuyến khích tham gia mô hình “Du lịch xanh - du lịch có trách nhiệm”, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn nét đẹp văn hóa địa phương.

Trong bức tranh chung ấy, vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước càng trở nên quan trọng, vừa định hướng, vừa kết nối, vừa đồng hành cùng người dân. Theo Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sầm Sơn Ngô Thị Ánh, "để giữ vững thương hiệu du lịch Sầm Sơn, điều cốt lõi là tiếp tục xây dựng con người văn hóa: Một điểm đến chỉ thật sự bền vững khi văn hóa ứng xử trở thành thói quen. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tăng cường kiểm tra và khen thưởng kịp thời để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều tự hào là “đại sứ du lịch”. Hướng tới năm 2030, Sầm Sơn không chỉ là thành phố du lịch hiện đại mà còn là đô thị nhân văn, nơi mỗi nụ cười là một lời chào mời du khách trở lại”.

Từ sự kiên trì và đồng lòng, Sầm Sơn đã khẳng định rằng phát triển du lịch không chỉ là câu chuyện đầu tư hạ tầng hay quảng bá hình ảnh, mà trước hết là câu chuyện của con người và cách cư xử với nhau. Chính văn hóa ứng xử đã làm nên sức hút bền vững, tạo nền tảng để thành phố biển từng bước vươn lên, trở thành biểu tượng của một điểm đến văn minh, thân thiện và đầy tự hào của xứ Thanh.

Bài và ảnh: Trần Hằng