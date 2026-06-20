Lan tỏa mạnh mẽ bóng đá phong trào

Từ những sân bóng làng quê đến các giải đấu quy mô lớn, bóng đá phong trào xứ Thanh đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành điểm sáng trong phong trào thể dục - thể thao quần chúng.

Các cầu thủ tranh tài tại giải bóng đá thanh niên xã Bá Thước.

Sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá phong trào thể hiện ở tính đa dạng của đối tượng tham gia. Không chỉ có thanh niên, nhiều cán bộ, công chức, doanh nhân, công nhân cũng thường xuyên tham gia các giải đấu. Nhiều địa phương còn tổ chức giải bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, cựu cầu thủ hoặc người trung niên. Mỗi trận đấu không đơn thuần là hoạt động thể thao mà là dịp để mọi người giao lưu, gắn kết, chia sẻ và xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Trần Ngọc Hùng, phường Hàm Rồng, thành viên FC Anh em 36 chia sẻ: “FC đã thành lập 7 năm, với hơn 40 thành viên, nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Theo lịch đặt sân cố định, các thành viên chủ động sắp xếp công việc để duy trì tập luyện, thi đấu đều đặn. Ngoài chơi bóng cùng nhau, chúng tôi hay tham gia các giải bóng đá do các địa phương, cơ quan tổ chức để giao lưu, học hỏi với anh em cùng đam mê”.

Dù bận rộn với công việc của Bí thư Đoàn xã Bá Thước, anh Lò Tuấn Nam vẫn đều đặn ra sân mỗi tuần và tích cực tổ chức các giải bóng đá kết nối thanh niên trong xã với các địa phương lân cận. Anh Nam cho biết: “Hiện xã Bá Thước có 2 sân bóng nhân tạo, khoảng 80% thôn, khu phố có sân bóng cỏ tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tập luyện, thi đấu. Đoàn thanh niên cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lớp thanh niên khỏe mạnh, năng động và sẵn sàng cống hiến cho quê hương”.

Sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá phong trào đã thúc đẩy hệ thống cơ sở vật chất phục vụ môn thể thao này ngày càng hoàn thiện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm sân cỏ nhân tạo được các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư, cấp phép hoạt động, đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu bóng đá 5 người, 7 người và 11 người. Hầu hết các sân đều được trang bị lưới bao quanh, hệ thống thoát nước và chiếu sáng, cho phép hoạt động cả vào buổi tối. Cùng với sự gia tăng về cơ sở vật chất, mạng lưới câu lạc bộ bóng đá phong trào cũng không ngừng mở rộng. Toàn tỉnh hiện có hơn 450 câu lạc bộ, từ các đội bóng thôn, tổ dân phố, xã, phường đến cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, thu hút đông đảo người chơi ở nhiều lứa tuổi. Không ít đội bóng được tổ chức bài bản, sở hữu lực lượng cầu thủ chất lượng, lối chơi hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng các giải đấu và tạo nên sức sống sôi động cho phong trào bóng đá trên địa bàn.

Một trong những điểm nổi bật của bóng đá phong trào hiện nay là hệ thống giải đấu ngày càng đa dạng về quy mô và cấp độ tổ chức. Giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh có hơn 500 giải đấu bóng đá phong trào hàng năm. Các giải thường kéo dài từ 5 đến 10 ngày, quy tụ từ 6 đến 16 đội bóng, thi đấu theo thể thức vòng bảng, bán kết, chung kết; có tổ trọng tài riêng, điều hành trận đấu chặt chẽ. Nếu như trước đây, bóng đá phong trào chủ yếu mang tính tự phát thì nay đã có sự đầu tư bài bản hơn từ điều kiện sân bãi, công tác y tế, an ninh trật tự đến hình thức truyền thông.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Bóng đá sân 7 Thanh Hóa, cho biết: “Công ty tôi hiện làm truyền thông khoảng 15 trận bóng phong trào một tuần. Các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết của các giải đấu lớn đều được livestream trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội với đầy đủ bình luận viên, hệ thống đồ họa tỉ số, quay chậm. Điều này giúp các cầu thủ phong trào hứng khởi thi đấu, đồng thời thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi từ người hâm mộ khắp nơi”.

Có thể thấy, bóng đá phong trào Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là điểm sáng của thể thao quần chúng cả nước. Thành quả ấy được tạo nên từ niềm đam mê bền bỉ của người dân, sự đổi mới trong công tác tổ chức và sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Ông Phạm Cẩm Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, cho biết: “Bóng đá phong trào của tỉnh đang ngày càng lớn mạnh với những giải đấu sôi nổi, trở thành điểm nhấn trong phong trào thể dục - thể thao quần chúng. Tuy vậy để bóng đá phong trào phát triển bền vững cần có sự định hướng phù hợp. Các địa phương xây dựng quy chế tổ chức giải phải bảo đảm hài hòa, cân bằng giữa yếu tố giải trí, chuyên môn và bản sắc văn hóa; tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thi đấu đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân luyện tập và thi đấu thể thao. Về phía Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài bóng đá cơ sở. Bên cạnh đó tăng cường thành lập các câu lạc bộ bóng đá thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, phường trong tỉnh; tập trung phát triển bóng đá cộng đồng và bóng đá học đường; tổ chức và phối hợp tổ chức các giải bóng đá cấp tỉnh, cấp xã, phường”.

Bài và ảnh: Anh Tuân