Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là ngày hội lớn biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên của thể thao Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tối 27/6, tại Nhà thi đấu TDTT, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X năm 2026 - sự kiện thể thao quy mô lớn nhất của tỉnh được tổ chức 4 năm một lần, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, Nhân dân.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự lễ khai mạc đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các phường, xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Đại hội TDTT cấp tỉnh là sự kiện lớn được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, có ý nghĩa thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT trong quần chúng Nhân dân. Qua các kỳ đại hội, phong trào TDTT tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia.

Khối kiệu ảnh Bác Hồ diễu hành qua lễ đài.

Diễu hành biểu dương lực lượng tại Đại hội.

Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trang trọng, quy mô với 30 khối tham gia, trong đó 23 khối đại diện cho các môn thi đấu tại đại hội. Mỗi khối diễu hành mang theo sắc màu riêng, phản ánh sinh động sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của phong trào TDTT ở cơ sở, thể hiện quyết tâm thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng tại đại hội lần này.

Dẫn đầu là khối cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khối hồng kỳ - biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và khát vọng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Ngay sau lễ diễu hành, nghi lễ thắp đuốc lửa đại hội được tổ chức trang nghiêm. Ngọn lửa thiêng rước từ Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thắp sáng đài đuốc đại hội - biểu trưng cho tinh thần thể thao, ý chí vươn lên, niềm tin và khát vọng cống hiến của thể thao tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền thể thao cách mạng và kêu gọi đồng bào cả nước hăng hái luyện tập TDTT, giữ gìn sức khỏe.

Thấm nhuần tư tưởng đó, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đầu tư phát triển TDTT theo hướng đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế. Điều này đã giúp Thanh Hóa là địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao, góp phần giữ vững vị thế đơn vị thể thao thành tích cao hàng đầu của cả nước tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng của tỉnh trong năm 2026; ngày hội lớn của phong trào TDTT quần chúng; dịp biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả phát triển TDTT tỉnh nhà; đồng thời, là cơ sở tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ban Chỉ đạo Đại hội ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành; sự chủ động, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Các xã, phường, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã nỗ lực, chủ động trong chuẩn bị lực lượng, tích cực rèn luyện, tổ chức thi đấu, tuyển chọn vận động viên, tạo không khí sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự điều hành khách quan của lực lượng trọng tài, tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các vận động viên và sự phối hợp trách nhiệm của các đơn vị liên quan, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X sẽ diễn ra an toàn, chất lượng và thành công tốt đẹp.

Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại đại hội.

Trong không khí trang nghiêm, đại diện vận động viên tham dự đại hội đã bước lên lễ đài tuyên thệ, bày tỏ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao thượng, đoàn kết, trung thực; chấp hành nghiêm điều lệ, luật thi đấu; nỗ lực cống hiến hết khả năng, vì màu cờ sắc áo của đơn vị, vì thành công chung của đại hội.

Đại diện đội ngũ trọng tài đã tuyên thệ trước đại hội, cam kết điều hành các môn thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất; bảo đảm tính công tâm, khách quan, trung thực, tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn, luật và điều lệ đại hội; góp phần tạo môi trường thi đấu công bằng, minh bạch, để các vận động viên yên tâm tranh tài và đạt thành tích cao nhất.

Chương trình nghệ thuật TDTT đặc sắc với chủ đề “Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao”.

Khép lại lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao”, quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên chuyên nghiệp và phong trào.

Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương gồm: “Âm vang nguồn cội - Tự hào xứ Thanh”, “Quê Thanh hội tụ” và “Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới”, được dàn dựng công phu, hiện đại, giàu bản sắc tái hiện hành trình phát triển của vùng đất Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và thể thao.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 để lại ấn tượng sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thể chất, niềm tự hào quê hương và khát vọng vươn lên, khẳng định tiềm lực của thể thao xứ Thanh.

Tham dự Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 có gần 2.000 vận động viên tiêu biểu đại diện cho 166 xã, phường cùng 2 đơn vị lực lượng vũ trang là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại hội TDTT cấp cơ sở đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đến thời điểm hiện tại, Đại hội đã hoàn thành 22/23 môn thi đấu. Môn bơi sẽ được tổ chức sau lễ khai mạc. Theo kế hoạch, đại hội bế mạc vào tối 29/6.

Anh Tuân