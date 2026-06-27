Marathon góp phần mở rộng không gian trải nghiệm du lịch

Hiếm có địa phương nào hội tụ đầy đủ các yếu tố như Thanh Hóa: biển, rừng, đồng bằng, miền núi, di sản văn hóa và hệ thống di tích lịch sử dày đặc. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng những giải marathon mang bản sắc riêng, tạo sức hút với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế. Đồng thời gắn môn thể thao này với phát triển du lịch.

Giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh 2026 thu hút đông đảo runner tham gia, góp phần lan tỏa phong trào thể thao và quảng bá hình ảnh địa phương.

Khi tham gia một giải chạy, vận động viên (VĐV) không nhìn ngắm điểm đến qua ô cửa kính xe du lịch. Họ chạm chân xuống mặt đường, cảm nhận từng ngọn gió, hít thở bầu không khí đặc trưng và đắm mình vào cảnh quan thay đổi liên tục theo từng bước chạy. Đây chính là cách marathon mở rộng biên độ không gian, đưa những vùng đất vốn ít được biết đến trên bản đồ du lịch truyền thống trở thành những điểm khám phá đầy sức hút.

Vào tháng 10/2026, Giải chạy marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông (VJM) sẽ bước sang mùa thứ 9. Qua 8 mùa tổ chức, giải đã thu hút hàng nghìn VĐV trong nước cùng các runner đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, Pù Luông luôn để lại những dấu ấn khó quên trong lòng mỗi người tham gia.

Anh Valentin Orange, người Pháp cho biết: "Tôi yêu thích du lịch thể thao và đã chạy ở nhiều nước Đông Nam Á, nhưng Trail marathon tại vùng núi Thanh Hóa luôn đem đến cho tôi những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Tôi yêu VJM vì cung đường mang lại một cơ hội độc đáo để chạy qua nhiều khung cảnh ngoạn mục với những cánh đồng lúa tuyệt đẹp và các bản làng hoang sơ”.

Còn anh Kuan Chin Liew đến từ Singapore chia sẻ: “Tôi thực sự tận hưởng cung đường với cảnh quan ấn tượng và địa hình đa dạng. Các trạm tiếp sức được chuẩn bị chu đáo, với đầy đủ đồ ăn và nước uống. Đồ ăn tại vạch đích cũng rất ngon và đáng mong đợi sau khi hoàn thành đường chạy”.

Ngoài Pù Luông, một số giải chạy gắn liền với du lịch như: giải chạy marathon mở rộng, chinh phục cung đường đèo Son - Bá - Mười, giải chạy “Mường Đeng - Chạm mùa lúa 2026” do UBND các xã Cổ Lũng, Yên Thắng tổ chức cũng đã tạo nên một “cơn sốt” du lịch tại địa phương khi kéo theo gần 2.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đổ về. Vẻ đẹp kỳ vĩ của cung đường, những thửa ruộng bậc thang và nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa đã khiến nhiều runner và du khách say mê.

Không chỉ có những bước chạy chinh phục núi rừng, dọc theo hơn 100km bờ biển, Thanh Hóa còn sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa với những cung đường ven biển đẹp, không gian thoáng đãng và khí hậu phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời. Trong những năm qua, hai giải chạy lớn là Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh và giải chạy Vlasta Race - Nam Sầm Sơn đã thu hút hơn 3.500 runner, mang đến các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí hấp dẫn, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và đầy màu sắc cho du khách và người dân tham gia.

Sự hoàn thiện ngày càng đồng bộ của hạ tầng giao thông, hệ thống lưu trú cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú đang tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa nâng tầm các giải marathon trở thành những sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn. Không chỉ thu hút lượng khách đáng kể trong thời gian diễn ra giải đấu, các sự kiện này còn mang lại hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khi phần lớn VĐV thường đồng hành cùng người thân, bạn bè hoặc gia đình.

Những cung đường chạy giàu cảnh quan đã góp phần kéo dài hành trình trải nghiệm của du khách, mở rộng phạm vi tham quan và nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2 - 3 ngày mỗi khách. Sau khi hoàn thành đường chạy, nhiều VĐV tiếp tục ở lại nghỉ dưỡng, khám phá danh lam thắng cảnh và trải nghiệm văn hóa địa phương. Từ đó, tạo động lực phát triển cho nhiều lĩnh vực dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận tải, mua sắm và vui chơi giải trí. Ước tính ở nhiều giải đấu, VĐV ngoài tỉnh chiếm trên 60% tổng số người tham gia, trong đó có hàng nghìn runner quốc tế, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các giải marathon đối với du lịch Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, hình ảnh hàng nghìn VĐV sải bước qua những cung đường tuyệt đẹp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cũng trở thành kênh quảng bá hiệu quả cho các đơn vị đăng cai.

Anh Nguyễn Minh Quyết (Hà Nội) cho biết "Trước đây, tôi chỉ đến Sầm Sơn vào mùa hè để tắm biển rồi về. Nhưng khi tham gia giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh tôi đưa cả vợ và hai con đi cùng. Chúng tôi ở lại 3 ngày, vừa chạy, vừa thưởng thức hải sản, vừa đi tham quan Hòn Trống Mái, đền Độc Cước. Đó thực sự là trải nghiệm thú vị".

Những năm qua, Thanh Hóa là điểm đến của nhiều giải marathon như: Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh, Pù Luông Jungle Marathon, Hàm Rồng Half Marathon, Thanh Hóa Marathon và hàng chục giải chạy lớn hàng năm. Cùng với đó là sự ra đời của nhiều hội, nhóm, CLB chạy bộ với số lượng ước tính lên đến hàng nghìn thành viên đã thúc đẩy phong trào kích hoạt hệ sinh thái dịch vụ, vừa là không gian để người dân từ nhiều tỉnh, thành kết nối, lan tỏa tinh thần tích cực, hướng tới một cộng đồng vững mạnh hơn.

Đánh giá về tầm quan trọng của xu hướng này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Duy Tự nhận định: "Định hướng chiến lược của du lịch Thanh Hóa là đa dạng hóa sản phẩm, khắc phục tính mùa vụ và gia tăng trải nghiệm chiều sâu cho du khách. Marathon chính là một sản phẩm đáp ứng tốt các mục tiêu này. Marathon không chỉ là một sự kiện thể thao thuần túy, mà xác định đây là một giải pháp kinh tế du lịch hiệu quả. Trong thời gian tới, ngành VHTT&DL sẽ tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp với các đơn vị uy tín để chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa các giải chạy, biến marathon trở thành một thương hiệu du lịch thể thao đặc trưng, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến bốn mùa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước”.

Bài và ảnh: Anh Tuân