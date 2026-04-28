NATO xem xét điều chỉnh tần suất hội nghị thượng đỉnh với nội dung thực chất hơn

Các nguồn tin ngoại giao mới đây cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng chấm dứt thông lệ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hằng năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số cuộc họp gần đây ghi nhận những khác biệt quan điểm giữa các thành viên, trong đó có các phát biểu chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với một số đồng minh về mức độ đóng góp và hỗ trợ trong các vấn đề an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm song phương với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin, tần suất hội nghị thượng đỉnh của NATO đã thay đổi theo từng giai đoạn trong lịch sử 77 năm của liên minh. Kể từ năm 2021, các nhà lãnh đạo NATO duy trì họp thường niên vào mùa hè. Năm nay, hội nghị dự kiến diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên đang đề xuất giảm tần suất họp, nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuẩn bị nội dung thực chất hơn. Một số ý kiến cho rằng hội nghị năm 2027 có thể được tổ chức muộn hơn trong năm, trong khi khả năng không tổ chức hội nghị vào năm 2028 cũng đang được cân nhắc.

Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đưa ra. Hiện chưa có phương án chính thức được thông qua.

Phiên họp toàn thể của lãnh đạo NATO tại La Haye, Hà Lan. Ảnh: Lina Selg/Bloomberg.

Giới quan sát cho rằng việc điều chỉnh tần suất hội nghị không chỉ xuất phát từ các yếu tố cá nhân, mà còn nhằm nâng cao chất lượng thảo luận và hiệu quả ra quyết định trong nội bộ liên minh. Một số ý kiến nhận định việc tổ chức hội nghị quá thường xuyên có thể tạo áp lực đạt kết quả ngắn hạn, ảnh hưởng đến định hướng chiến lược dài hạn.

Phản hồi về vấn đề này, một quan chức NATO cho biết liên minh sẽ tiếp tục duy trì các cuộc họp cấp nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, đồng thời tăng cường tham vấn và phối hợp giữa các kỳ hội nghị nhằm bảo đảm an ninh chung.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc giảm bớt các hội nghị quy mô lớn có thể giúp NATO tập trung hơn vào các ưu tiên chiến lược, hạn chế những yếu tố gây phân tán và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các thành viên.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.