NATO xác nhận kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng trước sức ép của Mỹ

Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã xác nhận kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh liên minh đang điều chỉnh cơ cấu phòng thủ và hướng tới việc các đồng minh châu Âu chia sẻ trách nhiệm lớn hơn về an ninh khu vực.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ).

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Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ), ngày 18/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, các đồng minh đã nhất trí thúc đẩy mạnh hơn hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương, đồng thời mô tả đây là một trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất trong lịch sử liên minh. Theo ông, nhiều quốc gia thành viên đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng đầu tư quốc phòng, củng cố năng lực quân sự và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu đóng góp nhiều hơn cho năng lực phòng thủ chung, đồng thời Mỹ đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đa quốc gia NATO tham dự lễ chuyển giao quyền chỉ huy Lữ đoàn Đa quốc gia NATO tại Căn cứ Quân sự Adazi, Latvia, ngày 10/6/2026. Ảnh: Veridica

Một số bộ trưởng quốc phòng NATO cho biết, sẽ tăng đóng góp cho lực lượng phản ứng khủng hoảng của liên minh nhằm bù đắp một phần năng lực có thể bị thiếu hụt nếu Mỹ điều chỉnh lực lượng tại châu Âu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo quá trình thay thế các năng lực quân sự của Mỹ sẽ cần thời gian, đặc biệt đối với những lĩnh vực châu Âu còn thiếu như vũ khí tấn công tầm xa. Ông cho rằng việc rút giảm năng lực của Mỹ quá nhanh mà chưa có kế hoạch bù đắp rõ ràng có thể tạo ra khoảng trống trong hệ thống phòng thủ của NATO tại châu Âu.

Theo các nguồn tin quân sự, những khả năng Mỹ có thể điều chỉnh tại châu Âu bao gồm máy bay tiếp dầu, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu chiến. Một số năng lực quan trọng của NATO như máy bay chiến đấu F-15/F-15E và máy bay không người lái MQ-4, MQ-9 Reaper được cho là có thể bị cắt giảm.

Các cuộc thảo luận mới được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, trong bối cảnh liên minh đang tìm cách tái cân bằng vai trò giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong bảo đảm an ninh chung.

Minh Phương