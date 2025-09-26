NATO và Đan Mạch tăng phối hợp ứng phó sự cố liên quan UAV

NATO và Đan Mạch tăng phối hợp ứng phó sự cố liên quan UAV

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 25/9 khẳng định liên minh đang xem xét "rất nghiêm túc” vụ việc thiết bị bay không người lái xuất hiện tại một số sân bay của Đan Mạch, gây gián đoạn hoạt động hàng không trong tuần này, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Copenhagen nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên mạng xã hội X, người đứng đầu NATO thông báo đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen về các sự việc liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Ông Rutte cũng nêu rõ các đồng minh NATO và Đan Mạch đang phối hợp để tìm cách đảm bảo an toàn và an ninh cho cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước thành viên.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng xác nhận nội dung cuộc trao đổi trên với Tổng Thư ký NATO.

Tại Romania, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ionut Mosteanu ngày 25/9 nêu rõ các nước châu Âu cần có phản ứng “kiên quyết nhưng phù hợp” khi không phận bị xâm phạm.

Ông Mosteanu cho biết Hội đồng Quốc phòng tối cao Romania đã thống nhất về cơ chế chỉ huy ứng phó trong trường hợp xảy ra vi phạm không phận, bất kể do máy bay có người lái hay do thiết bị bay không người lái.

Trong khi đó, giới chức Na Uy ngày 25/9 cho biết đã thu giữ một thiết bị bay không người lái do một người nước ngoài điều khiển gần sân bay Oslo của nước này. Sự việc xảy ra trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến loại thiết bị này đã ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Na Uy cũng như Đan Mạch trong tuần này.

Theo bà Lisa Mari Lokke, người đứng đầu cơ quan công tố thuộc cảnh sát Đông Na Uy, đối tượng trong độ tuổi 50 đã điều khiển thiết bị bay không người lái ở khu vực cấm của sân bay Oslo vào tối 24/9, song không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Cảnh sát sẽ thẩm vấn người này song không bắt giữ. Giới chức Na Uy cũng chưa công bố quốc tịch của người đàn ông trên.

Sự việc diễn ra sau khi tin tức những ngày qua cho biết nhiều sân bay tại khu vực Scandinavia, trong đó có sân bay Copenhagen (của Đan Mạch) và sân bay Oslo (của Na Uy) phải tạm thời ngừng hoạt động trong tuần này do xuất hiện thiết bị bay không người lái.

Giới chức Na Uy và Đan Mạch đang phối hợp với để theo dõi và tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, bà Lokke khẳng định không có mối liên hệ nào giữa các sự việc nói trên./.

Theo TTXVN