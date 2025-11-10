NATO tổ chức tập trận chống tàu ngầm tại Biển Baltic

Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Thanh Vân
(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay 10/11, Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm tại Biển Baltic dưới sự chỉ huy của Hải quân Thụy Điển và dự kiến kéo dài 5 ngày đến ngày 14/11.

Hôm nay 10/11, Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm tại Biển Baltic dưới sự chỉ huy của Hải quân Thụy Điển và dự kiến kéo dài 5 ngày đến ngày 14/11.

Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm tại Biển Baltic dưới sự chỉ huy của Hải quân Thụy Điển. Ảnh: iz.ru.

Cuộc tập trận mang mật danh Merlin được tổ chức dọc theo bờ biển và vùng lãnh hải của Thụy Điển. Theo báo cáo của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thụy Điển, mục tiêu của tập trận là chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia này với NATO trong các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm.

Thụy Điển nổi tiếng với đáy biển không bằng phẳng, tạo nhiều nơi ẩn náu cho tàu ngầm, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi công nghệ và kỹ năng đặc thù. Hải quân Thụy Điển đã phát triển năng lực chống tàu ngầm phù hợp với đặc điểm địa hình phức tạp của Biển Baltic.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu thuộc Nhóm tác chiến hàng hải thường trực số 1 của NATO (SNMG1), tàu hộ vệ, khinh hạm, tàu hỗ trợ, tàu ngầm của hải quân Thụy Điển và Đức, cùng trực thăng.

Các cuộc tập trận tương tự đã được tổ chức hai năm liên tiếp và dự kiến từ mùa thu 2026 sẽ trở thành chương trình thường xuyên của liên minh.

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Xinhua

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Ba năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không mang ý nghĩa đối với lợi ích quốc gia của họ. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng lực lượng và hệ thống vũ khí của Nga sẽ được triển khai tại biên giới Phần Lan sau khi quốc gia này chính thức gia nhập liên minh.

Trong những năm gần đây, Nga ghi nhận mức độ hoạt động của NATO gần biên giới phía tây nước này tăng chưa từng thấy. Theo phía Nga, NATO đang mở rộng các sáng kiến mà họ gọi là nỗ lực kiềm chế hành động của Nga. Điện Kremlin nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc tăng cường sức mạnh của khối quân sự - chính trị này tại châu Âu. Moscow khẳng định không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, nhưng cũng sẽ không bỏ qua các hành động có thể đe dọa lợi ích quốc gia của Nga.

Thanh Vân

Nguồn: Antaranews

