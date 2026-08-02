Số hóa các di tích, danh thắng

Để gìn giữ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, phường Bỉm Sơn đã áp dụng số hóa bằng mã QR, góp phần mang đến cho Nhân dân, du khách thập phương sự trải nghiệm hiện đại, tiện ích và lan tỏa giá trị của các di sản trên địa bàn.

Việc gắn mã QR tại các di tích trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin.

Đình làng Gạo, tọa lạc tại tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn. Năm 1993, di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Đình tựa lưng vào núi Ba Dội, hướng ra sông Tống, thờ hai vị Thành hoàng là Thái úy Tô Hiến Thành (Tô Đại Liêu) và Tống Quốc sư, cùng phối thờ Bản thổ Thượng trụ Quốc công Trần Cao Sơn.

Lịch sử đình gắn liền với công ơn của Thái úy Tô Hiến Thành khi ông đóng quân tại đây dưới thời Lý, giúp dân khai hoang, miễn thuế và mời thầy thuốc Tống Quốc sư chữa bệnh cho người dân. Đến năm 1788, khi vua Quang Trung chọn nơi này làm hậu cứ đóng quân, cảm kích trước việc người dân cung cấp nhiều lương thảo, nhà vua đã đặt tên vùng đất là làng kẻ Gạo, từ đó đình có tên gọi là đình làng Gạo. Hàng năm vào ngày 15/8 âm lịch, người dân địa phương tổ chức tế lễ, để tri ân các vị tiền nhân. Năm 2017, được sự quan tâm của Nhà nước và các nhà hảo tâm, đình làng Gạo được tu bổ, tôn tạo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân và du khách thập phương.

Hằng năm, đình làng Gạo đón tiếp hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, di tích đã được gắn mã QR, chỉ cần dùng điện thoại thông minh, kết nối internet là có thể dễ dàng tra cứu lịch sử hình thành, phát triển của đình. Giải pháp số hóa này vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa lan tỏa mạnh mẽ giá trị di sản đến với cộng đồng.

Ông Tống Khắc Mạnh, người trông coi đình làng Gạo, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần có khách đến thăm đình làng Gạo và hỏi về lịch sử, tôi chỉ biết kể lại theo lời truyền miệng của thế hệ trước. Nhiều câu hỏi sâu hơn về hoa văn kiến trúc hay các mốc thời gian tu bổ, tôi thường không nhớ chính xác. Giờ thì khác rồi, chỉ cần mã QR bằng điện thoại, toàn bộ tư liệu khoa học cùng hình ảnh sắc nét sẽ hiện ra ngay, rất tiện lợi cho du khách đến tham quan di tích”.

Cùng với đình làng Gạo, hiện nay phường Bỉm Sơn có 8 di tích được xếp hạng, trong đó có 6 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, 2 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp tỉnh. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, phường đã thực hiện gắn mã QR tại các điểm di tích để người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin, giới thiệu, quảng bá giá trị của di tích, cũng như quảng bá hình ảnh đất và người Bỉm Sơn tới du khách thập phương. Theo báo cáo của UBND phường, hiện nay có 6/8 di tích có gắn mã QR. Nhờ có mã quét này, đã góp phần thu hút số lượng du khách đến với các di tích trên địa bàn ngày càng tăng lên. Từ đầu năm đến nay, các di tích trên địa bàn đón khoảng 15.000 lượt khách.

Chị Bùi Thị Nguyệt, phường Quảng Phú - du khách từng đến tham quan các di tích ở phường Bỉm Sơn, chia sẻ: “Tôi đã đến tham quan và trải nghiệm tại các di tích lịch sử - văn hóa ở phường Bỉm Sơn nhiều lần, nhưng lần này tôi thực sự bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của mã QR. Nhờ mã quét này, tôi có thể dễ dàng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử cũng như giá trị của di tích. Sự kết hợp giữa nét cổ kính truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ tăng tính tiện ích, mà còn chứng tỏ di tích đang chuyển mình mạnh mẽ để tiếp cận gần hơn với thế hệ trẻ. Có mã QR, tôi cũng thuận tiện chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng tìm hiểu, đến tham quan và vãn cảnh tại các di tích của phường Bỉm Sơn, từ đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của di sản”.

“Thời gian tới, cùng với việc quan tâm, huy động mọi nguồn lực tu bổ, tôn tạo các di tích, phường Bỉm Sơn lắp đặt hệ thống mạng không dây tốc độ cao tại các điểm di tích để khách dễ dàng truy cập mạng và quét mã. Đẩy mạnh tuyên truyền về hệ thống mã QR tại các di tích trên hệ thống loa phát thanh, Cổng thông tin điện tử của phường và các nền tảng mạng xã hội để người dân địa phương nắm bắt, chia sẻ cho bạn bè, người thân. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích, thu hút du khách đến tham quan, biến di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương”. Bà Lê Thị Vân, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bỉm Sơn, chia sẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân

Bài viết sử dụng tư liệu trong cuốn sách “Địa chí Bỉm Sơn”.