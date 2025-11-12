Nâng chất hoạt động hội doanh nghiệp cơ sở

Toàn tỉnh hiện có gần 22.000 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và tạo việc làm. Cùng với sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, nhu cầu liên kết và hỗ trợ giữa các DN ngày càng rõ nét, thúc đẩy sự ra đời của mô hình hội DN cấp xã, phường.

Mô hình hội DN cấp xã, phường đặc biệt thiết thực đối với DN nhỏ và siêu nhỏ. (Trong ảnh: Gia công hàng xuất khẩu tại Công ty Cao Minh Phát, xã Trường Lâm).

Tại xã Thiệu Trung, địa phương có truyền thống làng nghề, dịch vụ, thương mại năng động, Hội DN xã chính thức được thành lập vào tháng 10/2025. Theo ông Thiều Quang Thực, Chủ tịch Hội DN xã, đây là kết quả của sự đồng thuận, tự nguyện của các DN và hộ kinh doanh tại địa phương: “Hội ra đời với mục tiêu tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ hội viên phát triển, liên kết bền vững. Chúng tôi coi đây là cầu nối giữa DN và chính quyền, là diễn đàn để chia sẻ, phản ánh kịp thời khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng”.

Ngay sau khi thành lập, Hội DN xã Thiệu Trung đã định hướng nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò đại diện cho cộng đồng DN địa phương như: kịp thời nắm bắt, tổng hợp và phản ánh khó khăn, vướng mắc của hội viên tới chính quyền; tham mưu, đề xuất các giải pháp tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch; cam kết chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách, phổ biến pháp luật, cơ chế mới của Nhà nước đến hội viên. Cùng với đó, hội chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển hội viên, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng lực quản lý, xúc tiến thương mại, tham quan, học tập kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm địa phương.

Tại xã Trường Lâm, thừa hưởng lợi thế từ các đơn vị hành chính cũ, địa phương có thế mạnh phát triển cả công nghiệp vật liệu xây dựng, dịch vụ và thương mại, với nhiều khu công nghiệp, cụm sản xuất quy mô lớn. Trên địa bàn hiện có 153 DN hoạt động, trong đó nhiều đơn vị có năng lực sản xuất ổn định, sử dụng nhiều lao động như: Công ty Xi măng Đại Dương, Công ty CP Hoàng Trường, Công ty TNHH Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn...

Nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế đó, ngay từ những ngày đầu sáp nhập, chính quyền xã Trường Lâm đã đồng hành cùng DN trong việc ổn định sản xuất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ khó khăn về thủ tục. Đây cũng là một trong những xã đầu tiên của tỉnh thành lập hội DN, nhằm tạo kênh kết nối chính quyền với doanh nhân.

Bí thư Đảng ủy xã, Lê Văn Thông khẳng định, Trường Lâm sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ DN trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, thương mại, dịch vụ và vận tải, phát huy tối đa năng lực, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 16 hội DN cấp xã, phường, thu hút hàng trăm DN hội viên tham gia. Tại những địa phương có lực lượng DN đông như phường Quang Trung, các xã: Trung Chính, Thiệu Trung, Trường Lâm..., mô hình này đã khơi dậy ý thức liên kết, hợp tác trong cộng đồng doanh nhân, thể hiện rõ tinh thần đồng hành của chính quyền với DN.

Nhiều xã, phường khác cũng đang tích cực vận động, hoàn thiện hồ sơ để chính thức ra mắt hội DN trong thời gian tới. Anh Nguyễn Khắc Duy, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyễn Duy, phường Trúc Lâm, cho biết: “Phường hiện có khoảng 60 DN đang hoạt động. Chúng tôi đang tích cực vận động thành lập hội DN với mục tiêu tạo một diễn đàn kết nối, hỗ trợ hội viên trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời là cầu nối giữa DN và chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, phát huy tốt tiềm năng kinh tế của phường”.

Hỗ trợ các DN về mô hình, phương hướng hoạt động, trong thời gian qua, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa- Ninh Bình và Hiệp hội DN tỉnh cũng đã chủ động phối hợp định hướng, hướng dẫn thủ tục thành lập, tập huấn nghiệp vụ và kết nối mạng lưới hội cơ sở.

Theo ông Phạm Hoài Nam, Phó Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, việc phát triển hội DN cơ sở giúp hình thành hệ thống hỗ trợ DN toàn diện, từ cấp tỉnh đến cơ sở: “Khi DN cơ sở liên kết thành mạng lưới, họ không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn tăng sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội thị trường. VCCI sẽ tiếp tục đồng hành trong đào tạo, chuyển đổi số và xúc tiến đầu tư, giúp các hội cơ sở hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Từ góc độ Hiệp hội DN tỉnh, ông Trịnh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội khẳng định, việc hình thành hội DN cơ sở chính là nền móng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái DN tỉnh vững mạnh. “Mỗi xã, phường có một hội DN năng động, đó sẽ là mạng lưới lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của DN, đồng thời tạo điều kiện để hội cơ sở phát huy vai trò phản biện, kết nối, đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội”, ông Lâm chia sẻ.

Bài và ảnh: Tùng Lâm